«Ад и дурдом»: тысячи украинцев скопились на границе

На границе Украины и Польши вечером 27 марта — накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.

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На польской части пунктов пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец столпились тысячи людей в ожидании автобусов. Начиная с 28 марта Польша выпускает на Украину только автомобили, другие виды сообщения, в том числе пешие – закрыты.

«На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Закрытие границ и карантин — коту под хвост», — рассказал местным СМИ житель Львовской области Владимир Михно.

За прошедшие сутки число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 на Украине возросло. Об этом сообщает Facebook минздрава страны. Так, в стране за сутки было зарегистрировано еще 92 новых случая заражения. Общее число инфицированных на Украине составило 310 человек.

Накануне из Киева в Москву отправился поезд с 700 гражданами России, которые находились на Украине.

Из-за коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в двухстороннем порядке. Однако министерства иностранных дел договорились о доставке граждан на родину.

«Россиян на вокзал привозили из разных регионов Украины: Одессы, Львова, Сум и других городов», — уточняют местные СМИ.

Планируется, что 28 марта поезд с украинцами отправится из Москвы и прибудет в Киев 29 марта.

В тот же день сообщалось, что у начальника полиции Киева, заместителя главы МВД Украины Андрея Крищенко обнаружили коронавирус нового типа, сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Известно также, что украинские больницы готовятся организовать отдельные палаты для высшего руководства страны на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщалось в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

«Я поднял информацию касаемо распоряжения, которое распространили вчера, <...> документы с грифом «для служебного использования». В них идет речь о готовности учреждений здравоохранения для медико-санитарного обеспечения лиц, касаемо которых совершается государственная охрана», — заявил Кличко.

По словам Кличко, такие меры являются обыденными в других странах, необходимость в них обусловлена обеспечением круглосуточного дежурства охранных подразделений. Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым запретить подобную практику.

«Надеюсь, что это случится, и мы будем за это благодарны», — добавил киевский мэр.

В минувший четверг власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, а также продлили общенациональный карантин.

Режим ЧС введен сроком на 30 дней — до 24 апреля. До этой же даты правительство продлило карантин, действующий с 17 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если потребуется, и этот срок могут увеличить.

Режим ЧС означает, что прекращают свою работу все торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения, представляющие сферу развлечения и услуг. Кроме того, власти отменили международное и междугороднее пассажирское сообщение. Некоторые регионы ввели режим ЧС и до решения правительства применить его на территории всей Украины.

О том, что Киев должен обратиться к Москве за помощью в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей, это надо делать», — выразил мнение украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, Киев должен уже сейчас прекратить «заигрывания со всеми стратегическими партнерами» — НАТО, США и Евросоюзом, — которые «все им обещали». Вместо этого нужно обратиться к тем странам, которые реально могут помочь.

«Cегодня надо извиниться перед коммунистическим Китаем за нашу декоммунизацию», — добавил депутат.