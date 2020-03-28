Следите за руками: кремлевские врачи дали советы по COVID-19

«Мы входим в период неуверенности»

— 565 376 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 26 260 человек, выздоровели — 114 449 пациентов.

— Тесты на добровольцах четырех лекарств от COVID-19 начнутся в ближайшее время в Норвегии и Испании. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус.

— Невозможно предсказать, как долго продлится пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. «Перед нами большое количество сценариев. Я думаю, другой вопрос, который задают люди, как долго продлятся введенные меры, и будут ли они меняться. Мы входим в период неуверенности», — заявил директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

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Все регионы РФ закрываются на самоизоляцию

— В Оренбургской области скончался пациент с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Мужчина путешествовал по Европе, по возвращении не самоизолировался, а к врачу обратился только при появлении симптомов. Накануне у него развилась пневмония.

— Управление делами президента (УДП) России запустило в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram аккаунты, где размещены рекомендации кремлевских врачей на период пандемии коронавируса. В частности, медики советуют носить маски в закрытых помещениях, тщательно мыть руки и не трогать лицо. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендовано нарушать порядок приема назначенных препаратов, а диабетикам — запастись инсулином и пить больше воды.

— Все регионы России с 28 марта вводят ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом: закрываются кафе и заведения общественного питания, ТЦ, кинотеатры и учреждения культуры. В некоторых субъектах вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений и прекратил работу общественный транспорт.

— Тем не менее, спасаться от ограничительных мер на даче — не лучшее решение, уверен директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве, в то время как лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы с момента появления симптомов.

США вышли на первое место по числу заражений

— Число заражений COVID-19 в США превысило 100 тыс., скончались 1544 человека. При этом в Нью-Йорке насчитывается 366 летальных случаев, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон со 109 смертями.

— Во Франции число заразившихся коронавирусом приближается к 33 тыс. За сутки заболели около 4 тыс. человек. В Италии за один день умерли 969 человек — это самое большое количество смертей за время распространения болезни во всем мире.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он продолжит в полной мере исполнять свои обязанности, хотя не сможет принимать участие в ежедневных пресс-конференциях.