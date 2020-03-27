Новые методы: чем Минздрав советует лечиться от COVID-19

Минздрав России выпустил дополнительные рекомендации по лечению коронавируса COVID-19, сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

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Нынешняя редакция «Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» стала четвертой по счету с момента объявления пандемии. В нее были включены наиболее эффективные практики лечения и профилактики вируса, собранные со всего мира.

В частности, в документе был обновлен раздел, посвященный лабораторной диагностике вируса, а также расширены рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания и схемы лекарственной терапии.

Сейчас некоторые препараты уже проходят клинические испытания у пациентов с COVID-19. Согласно информации, указанной в документе, они были определены на основании анализа опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами.

«К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — указано в рекомендациях.

Кроме того, в обновленном документе появились разделы, посвященные антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделяется тому факту, что лечение должно быть назначено пациенткам в течение первых двух-трех часов после госпитализации. При этом роженицам с тяжелым течением заболевания антибактериальные препараты вводятся только внутривенно.

Как отмечают составители рекомендаций, наличие коронавируса значительно увеличивает риски во время родов. В экстренных ситуациях врачи советуют проводить пациенткам кесарево сечение.

«Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений», — подчеркнули в Минздраве.

Отдельно в документе также рассмотрен вопрос безопасности врачей при контакте с зараженными. Согласно рекомендациям, при поступлении в медучреждение пациента с признаками заражения медицинский работник, направленный для контакта с больным, должен надеть специальный костюм — шапочку, противочумный (хирургический) халат и респиратор. Кроме того, он обязан обработать руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами. После осмотра вся экипировка должна быть продезинфицирована.

«Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты. <…> За лицами, контактными с пациентом, устанавливают медицинское наблюдение», — сообщают специалисты.

Врачам также рекомендовано рационально расходовать средства индивидуальной защиты — например, использовать один и тот же респиратор для работы с несколькими больными. Больницы также будут обязаны сократить число медиков, контактирующих с зараженными, и ввести дистанционную консультацию для тех, кто подозревает у себя COVID-19.

Новая версия рекомендаций уже направлена во все субъекты РФ для использования в работе.

Кроме того, Минздрав также проинформировал о запуске производства новейшей тест-системы для диагностики коронавируса. «Новую тест-систему от аналогов, имеющихся в данный момент на рынке, отличает более высокая чувствительность к РНК коронавируса — она дает положительный результат при меньшем содержании вируса в образце», — пояснили в пресс-службе ведомства «Газете.Ru».

Сейчас специалисты планируют производить ежедневно не менее 10 тыс. новых тестов с последующим увеличением до 50 тыс. тестов в день.