Час не замечали: трехлетняя девочка погибла в детском саду

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, 26 марта во время прогулки группы в детском саду несовершеннолетняя играла на горке, в какой-то момент она просунула голову между металлическими прутьями ограждения и не смогла самостоятельно высвободиться.

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Воспитательница детского сада вовремя не заметила произошедшее и не смогла оказать ребенку помощь. Когда она увидела, что девочка буквально свисает на прутьях (по данным следствия, у нее не было опоры под ногами), ребенок уже находился без сознания.

Женщина на руках донесла воспитанницу в медицинский пункт, где они с медсестрой вызвали скорую помощь и пытались провести реанимационные мероприятия. Однако спасти ребенка не удалось — он скончался от асфиксии до приезда врачей, пробыв в бессознательном состоянии около часа.

О случившемся воспитательница сразу сообщила матери трехлетней девочки — та сразу же приехала в детский сад. Позже она рассказала «Известиям», что у нее никогда не было никаких претензий к дошкольному учреждению. «У дочери никогда не было никаких проблем в детском саду, и она всегда с большим удовольствием ходила туда», — пояснила мать погибшей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». При этом в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной отметили, что воспитательница, в чьей группе произошла трагедия, взяла отгул за свой счет, а детский сад работает в штатном режиме.

Это не далеко не первая смерть в детском саду. Так, в декабре 2019 года в одном из частных дошкольных учреждений Ижевска во время тихого часа скончалась годовалая девочка. По данному факту СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее, в ноябре 2019 года, в Екатеринбурге стало известно о смерти мальчика, которому был один год и девять месяцев. Мать ребенка во всем винит персонал детского сада.

«У него поднялась температура, но это поняли, только когда я приехала. Воспитатели даже не увидели, в каком он состоянии. Он был слабым, абсолютно беспомощным: весь красный, просто горел», — рассказывала женщина агентству РИА «Новости».

По ее словам, мальчик даже не смог подняться и обнять маму, хотя раньше всегда приветствовал ее. Также женщина заметила, что сын не играл с другими детьми.

Вечером мальчику стало хуже — в итоге с явными признаками менингококковой инфекции ребенка доставили в реанимацию. В течение нескольких часов врачи пытались спасти жизнь малыша, однако безуспешно.

Позже в детском саду заявили, что ребенок был активным, поэтому никто не заподозрил, что он плохо себя чувствовал.

В СК по Свердловской области сообщили, что по факту смерти малыша возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».