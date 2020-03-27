Час не замечали: трехлетняя девочка погибла в детском саду

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти трехлетней девочки в одном из детских садов. Во время игры на горке она просунула голову между металлическими прутьями ограждения и, не имея под ногами опоры, повисла на них. Воспитательница заметила это, когда ребенок был уже без сознания. Медсестра пыталась реанимировать девочку, однако было уже поздно.

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, 26 марта во время прогулки группы в детском саду несовершеннолетняя играла на горке, в какой-то момент она просунула голову между металлическими прутьями ограждения и не смогла самостоятельно высвободиться.

Воспитательница детского сада вовремя не заметила произошедшее и не смогла оказать ребенку помощь. Когда она увидела, что девочка буквально свисает на прутьях (по данным следствия, у нее не было опоры под ногами), ребенок уже находился без сознания.

Женщина на руках донесла воспитанницу в медицинский пункт, где они с медсестрой вызвали скорую помощь и пытались провести реанимационные мероприятия. Однако спасти ребенка не удалось — он скончался от асфиксии до приезда врачей, пробыв в бессознательном состоянии около часа.

О случившемся воспитательница сразу сообщила матери трехлетней девочки — та сразу же приехала в детский сад. Позже она рассказала «Известиям», что у нее никогда не было никаких претензий к дошкольному учреждению. «У дочери никогда не было никаких проблем в детском саду, и она всегда с большим удовольствием ходила туда», — пояснила мать погибшей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». При этом в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной отметили, что воспитательница, в чьей группе произошла трагедия, взяла отгул за свой счет, а детский сад работает в штатном режиме.

Это не далеко не первая смерть в детском саду. Так, в декабре 2019 года в одном из частных дошкольных учреждений Ижевска во время тихого часа скончалась годовалая девочка. По данному факту СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее, в ноябре 2019 года, в Екатеринбурге стало известно о смерти мальчика, которому был один год и девять месяцев. Мать ребенка во всем винит персонал детского сада.

«У него поднялась температура, но это поняли, только когда я приехала. Воспитатели даже не увидели, в каком он состоянии. Он был слабым, абсолютно беспомощным: весь красный, просто горел», — рассказывала женщина агентству РИА «Новости».

По ее словам, мальчик даже не смог подняться и обнять маму, хотя раньше всегда приветствовал ее. Также женщина заметила, что сын не играл с другими детьми.

Вечером мальчику стало хуже — в итоге с явными признаками менингококковой инфекции ребенка доставили в реанимацию. В течение нескольких часов врачи пытались спасти жизнь малыша, однако безуспешно.

Позже в детском саду заявили, что ребенок был активным, поэтому никто не заподозрил, что он плохо себя чувствовал.

В СК по Свердловской области сообщили, что по факту смерти малыша возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».