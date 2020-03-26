«На войне с вирусом»: в России приостановят работу курортов

«Миллионы могут погибнуть»

— 532 263 человека в мире заражены коронавирусом, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования 24 090 человек, выздоровели — 124 349 пациентов.

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— Для борьбы с коронавирусом ВОЗ призвала страны G20 подготовить и обучить новый медицинский персонал, делиться исследовательскими данными и переориентировать свои производственные мощности на создание средств защиты.

«Мы на войне с вирусом, который угрожает нас разъединить, если мы это позволим. Почти полмиллиона человек уже инфицированы, и свыше 20 тыс. потеряли свои жизни.

Пандемия развивается по экспоненте. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут погибнуть», — заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Когда ждать пика?

— Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. Теперь кабинет министров сможет устанавливать предельно возможные цены на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых.

— Пик коронавируса может наступить на следующей неделе. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Согласно последним данным, в России зафиксировали 840 случаев заражения, 546 из них — в столице.

— Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что еще одну неделю в столице могут сделать нерабочей. По ее словам, окончательное решение будет принято в конце этой недели и будет зависеть от динамики распространения коронавируса в городе.

— Премьер-министр России Михаил Мишустил дал поручение с 28 марта по 1 июня 2020 года приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, а также санаторно-курортных организациях России. На этот период рекомендуется также прекратить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального значения.

— Также в Минтруде пояснили, что нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения сотрудникам зарплаты. При этом в министерстве пояснили, что если работник находится в отпуске, то выходные с 30 марта по 3 апреля в число его дней отпуска не включаются.

— Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

— Штраф за несоблюдение карантина может достигать от 150 до 300 тыс. рублей в случае, если от нарушителя заразился и умер человек. Для должностных лиц он составит от 300 до 500 тыс. рублей. При этом для юридических лиц за повторное нарушение режима самоизоляции максимальный штраф может достигать суммы в 1 млн рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.

— Губернатор Хакасии Валентин Коновалов сообщил об уходе на карантин после того, как вчера у летевшей с ним в одном лайнере женщины диагностировали коронавирус. Помимо этого, вечером 27 марта на Сахалине ожидают прибытия самолета из Таиланда, на борту которого 241 пассажир, в том числе 46 детей. Все они отправятся на карантин до момента, пока врачи не убедятся, что среди них нет зараженных.

Вирус в США набирает обороты

— В Италии количество смертей за сутки вновь увеличилось. 27 марта этот показатель составил 712 случаев, а всего за время пандемии в стране скончались 8215 человек.

В Германии за последние сутки от коронавируса умерли более 260 человек, а общее число инфицированных превысило 43 тыс. Во Франции же за сутки зараженных стало больше на четыре тысячи и составляет сейчас 29 155.

— Тем временем США вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом — с начала распространения COVID-19 там выявили более 85 тыс. заболевших. Скончались при этом более 1100 человек. Президент Дональд Трамп объявил режим ЧС в Нью-Джерси, где число случаев заражения за сутки выросло в 1,5 раза.