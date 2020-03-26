Лучше дома: снег вернется в Москву

Как уже успели заметить многие москвичи, предкарантинная погода в столице, как говорится, шепчет — конец недели радует солнечными днями, похожими на конец апреля. Тем не менее, запихивать зимний пуховик в шкаф пока все же не стоит: специалисты центра «Фобос» снова обещают Москве похолодание.

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В пятницу, 27 марта, синоптики предсказывают очередной погожий день с солнцем и температурными рекордами — климатическая норма будет превышена на целых 7-9°С. Днем ожидается +11…+17°С при легком северо-западном ветре, которые ближе к вечеру превратятся в +6…+8°. Ночью выйти на улицу будет тоже приятно: термометры будут показывать +1…+3°С.

Вернувшись вечером с работы, вы внезапно осознаете — этот день был последним рабочим для всей страны. Теперь впереди долгая неделя отдыха от работы и, хочется надеяться, волнений за судьбы мира. Предлагаем не тратить время на размышления и выбраться на короткую прогулку недалеко от дома, а лучше в лесу (если вам посчастливилось жить в пешей доступности от него). Подышите воздухом, разомните косточки.

В субботу, 28 марта, за окном продолжит светить приветливое солнце и поддерживать дневную температуру в пределах +14…+16°С. Ночью в город придет переменная облачность, при которой столбики термометров также сохранят позитивные значения: +3…+5°С.

Забыв о работе, убрав всю квартиру и посмотрев оперы и спектакли онлайн, переходите на новый уровень самоизоляции. Оказавшись наедине с тоннами гречки, можно смело начинать марафон приготовления блюд из этой действительно вкусной и полезной крупы.

Первыми на очереди пусть станут котлеты из гречневой каши с картофелем. Для этого нам понадобятся 3 стакана крупы, 5-6 картофелин и 5-7 столовых ложек растительного масла. Очищенный предварительно картофель натираем на терке, параллельно доваривая гречку. Затем смешиваем все это воедино, чтобы получить вязкую массу — при необходимости добавляем воды. Лепим плотные котлеты, после чего жарим на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Ваши гречневые котлеты готовы к тому, чтобы покорять родственников и способствовать освобождению забитой кладовки.

В воскресенье, 29 марта, за окном начнет постепенно мрачнеть — днем местами даже пройдут небольшие дожди, которые, однако, не испортят по-прежнему теплую погоду: +11…+13°С. Ситуация станет значительно неприятнее ночью, когда при температуре +3…+5°С за окном будет лить дождь и свистеть порывистый ветер.

Кроме того, перед тем как лечь спать, непременно стоит осилить еще один гречневый рецепт. На этот раз вас ждет пицца из гречки, которую можно пожарить на сковородке. Для нее нам понадобится 30-40 г крупы, одно яйцо, помидор, зубчик чеснока, 60 г сыра и две столовые ложки сметаны.

Первым делом отварите гречневую крупу до готовности, пересыпьте в миску и добавьте сырое яйцо, а также соль и перец по вкусу. Половину приготовленного сыра натрите по-крупному, добавьте в миску и хорошо перемешайте. На дно сухой сковороды без масла выложите лист пергамента для выпечки так, чтобы края немного выступали за бортики. Затем выкладываем нашу гречку, накрываем крышкой и готовим на среднем огне 10 минут, пока она не уплотнится и яйцо не приготовится.

К гречневому коржу нам также понадобится начинка. Смешаем сметану и пропущенный через пресс зубчик чеснока, после чего обильно смазываем гречневую основу. Помидоры режем кружочками и выкладываем на корж, а сверху посыпаем все это дело тертым сыром. Снова накрываем крышкой и готовим три минуты, пока не расплавится сыр. Вот и готова гречневая пицца.

В начале новой недели, после апрельского тепла, в столице существенно похолодает. Понедельник, 30 марта, встретит оставивших работу москвичей мокрым снегом и дневной температурой +1…+3°С. Ночью будет облачно, временами снег, который даже термометры собьет в минус: они покажут -3…-5°С.

А мы тем временем откроем новый рецепт и продолжим кулинарный марафон: на очереди гречка по-купечески. Для нее пригодится один стакан гречневой крупы, 300 г мясного фарша, одна головка репчатого лука, морковка, два зубчика чеснока, две ложки томатной пасты и 20 г подсолнечного масла.

Для начала гречку нужно подсушить на среднем огне. Затем переходим к овощам: расправляемся с морковкой, отправив ее на терку, рубим лук и обжариваем все это в растительном масле. Далее добавляем фарш, томатную пасту и жарим на среднем огне пять минут. Затем к уже во всю вкусно пахнущему блюду выкладываем гречку, заливаем кипятком и отправляем тушиться на медленном огне до победного конца.

Во вторник, 31 марта, солнце все же попытается показаться из-за облаков, но греть так и не начнет. Днем будет 0…+2°С, воспринимать которые будет еще тяжелее под напором северо-восточного ветра. Кроме того, под вечер он еще и надует минусовую температуру: -2…0°С.

Но что нам снег, что нам зной, как говорится, когда мы в самоизоляции. Поэтому открываем пакет гречки и спешим на кухню с новым рецептом. Для разнообразия предлагаем приготовить модный крем-суп: отсыпаем себе 0,25 стакана гречки, наливаем стакан молока, а еще достаем полголовки лука, зубчик чеснока и половину столовой ложки сливочного масла.

Гречку заливаем водой и оставляем на час разбухать. Вернувшись на кухню, доводим молоко до кипения, засыпаем гречку и провариваем около 2-3 минут. Лук и чеснок за это время успеваем измельчить и обжарить до золотистого цвета. Добавляем их в кастрюлю, после чего загоняем всю смесь в блендер и превращаем обычный суп в модный.

В среду, 1 апреля, погода за окном снова будет стоять не располагающая для прогулок: -1…+4°С днем и до -4°С ночью. Но обходиться без шуток в этот день будет как-то грустно, так что давайте приготовим необычное блюдо: оно явно вызовет улыбку у домочадцев. К вашему вниманию – красная гречка!

Из ингредиентов снова откапываем в запасах 125 г гречневой крупы, свеклу, головку лука и зубчик чеснока. Гречку и свеклу предварительно варим, после чего переключаем внимание на лук и чеснок — их нужно почистить и обжарить. Отварную свеклу трем на терке, после чего отправляем к гречке вместе с обжаренными луком и чесноком. Перемешиваем — и готово.

В четверг, 2 апреля, за окном будет идти дождь вперемежку с мокрым снегом. Днем температура будет стоять плюсовая, но все равно безрадостная: 0…+3°С. Ночью она опустится до -3°С, а снег так и продолжит сыпаться на пустые улицы Москвы.

Поглядывая на хлопья снега, предлагаем вам прошествовать на кухню и посвятить вечер приготовлению «гречаников» с начинкой из яиц и зелени. Снова потрошим холодильник и извлекаем из его недр 500 г куриного фарша, четыре яйца, лук репчатый и зеленый — головку и пять перьев, — две-три веточки укропа. Ну и гречку, конечно! На этот раз — 150 г.

Гречку и яйца варим заранее, лук жарим до золотистого цвета. К отваренной гречке отправляется фарш, сырое яйцо и жареный лук — вот и готов ваш фарш, только перемешайте. Для начинки натрем яйца на крупной терке, добавим измельченный лук и укроп, посолим, поперчим. Затем формируем котлеты, предварительно фасуя в них начинку, и жарим на растительном масле по семь минут с каждой стороны. Вот и все — готово.

В пятницу, 3 апреля, солнце все же отвоюет территорию и наконец положит конец осадкам. Да и температура наконец придет в норму: днем +2…+7°С, ночью -2…+3°С.

Завершить неделю предлагаем сладеньким: готовим гречневый пудинг. Снова берем гречку, отсыпаем себе 50 г, добываем яйцо, чайную ложку сливочного масла, 1,5 столовых ложки сахарного песка и ванилин.

К заранее отваренной гречке добавляем сливочное масло, сахарный песок и ваниль для аромата. Белок и желток разделяем, последний отправляем к гречке, после чего тщательно взбиваем все блендером. Белок взбиваем отдельно и вмешиваем туда же, не стесняемся. Погружаем все это дело в форму, предварительно смазанную кусочком масла, и ставим в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов. Наслаждаемся!