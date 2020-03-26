«Детям нелегко»: ЕГЭ перенесут из-за COVID-19

Коронавирус сдвинул ЕГЭ на июнь

В Минпросвещения России решили перенести основные сроки проведения единого государственного экзамена для учеников 11-х классов. Теперь сдача ЕГЭ по всей стране начнется с 8 июня, сообщается на сайте ведомства.

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Таким образом, сроки сдачи сдвинулись на две недели: согласно принятому министерством плану, в 2020 году основной этап ЕГЭ должен был пройти с 25 мая по 29 июня.

Основной государственный экзамен для обучающихся 9-х классов также стартует с небольшим опозданием — первые экзамены начнутся 9 июня вместо 22 мая.

В Роспотребнадзоре в свою очередь пообещали предоставить школьникам несколько сценариев проведения экзаменов, если условия пандемии этого потребуют. Кроме того, пока рано говорить о точных сроках проведения ЕГЭ — окончательные даты школьники узнают только в мае.

«Рособрнадзором прорабатываются различные сценарии организации государственной итоговой аттестации в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Окончательное решение о сроках проведения основного периода ЕГЭ будет принято не позднее 15 мая с учетом развития ситуации», — сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

Там также отметили, что «принцип равенства условий и правил» для всех участников будет соблюден в обязательном порядке. «Объективность полученных результатов не должна вызывать сомнений», — заключили в Рособрнадзоре.

Можно ли сдать ЕГЭ онлайн?

Дата завершения учебного года у школьников зависит от ряда факторов: эпидемиологической обстановки, длительности внеплановых каникул и эффективности дистанционного обучения, заявила «Газете.Ru» зампред Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина.

Власти в усиленном режиме прорабатывают сценарии проведения итоговых аттестаций, однако переводить их в онлайн-формат не планируется при любом раскладе.

«Онлайн-сдача экзаменов и контрольных не может сейчас применяться в масштабах всей страны. Основное препятствие — неотработанность процедур. Не у всех детей есть персональные компьютеры, и, конечно, не всех учеников ими сможет обеспечить школа. Есть проблемы и с выходом в интернет. Например, в Якутии 30% школьников не имеют выхода в сеть дома», — заявила собеседница издания.

По словам Духаниной, применение новых технологий на экзаменах всегда сопряжено с техническими рисками: в прошлом году сбои возникали даже при передаче заданий по интернету в специально подготовленную аудиторию.

Наиболее вероятный вариант развития событий — перенос экзаменов на середину или даже конец лета. Такое решение может быть принято в связи с продлением учебного года.

Формально дистанционное обучение не дает оснований для пересмотра учебного плана, однако учителя жалуются, что заочно дети осваивают программу намного хуже.

«Мы уже видим, что временный переход на удаленное обучение не всем детям дается легко. Кроме того, следующая неделя объявлена нерабочей, и далеко не везде она совпадает с каникулами — по данным Минпросвещения, в более чем 80% школ они заканчиваются на этой неделе», — подчеркнула Духанина.

Без олимпиад и ГТО

Учитывая нынешнюю обстановку, школьники рискуют не так качественно подготовиться к экзаменами, как в обычное время. Объявление нерабочей недели, удлинение каникул, переход на дистанционное обучение — критические меры для выпускников, считает глава Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абакина.

«Угроза кроется не в самом проведении экзамена, а в подготовке. Как минимум, будут отменены пробники — самое полезное при подготовке к ЕГЭ. Кроме того, под ударом окажутся ребята, которым для подготовки нужны практические навыки. Возможно, они даже будут отказываться от уже выбранных экзаменов, так как просто не успеют освоить программу», — сообщила Абанкина «Газете.Ru».

Она заметила, что на март и апрель обычно приходится проведение большинства олимпиад, которые школьники используют для досрочного поступления в вузы. Теперь этой возможности у них не будет, как и шансов сдать ГТО и заработать дополнительные баллы. «В этом смысле год будет определенно особенный», — подытожила Абакина.

Заслуженный учитель русского языка и литературы Елена Зубарева и вовсе предлагает сократить число предметов для сдачи ЕГЭ на государственном уровне.

«Сейчас у нас все в обязательном порядке сдают русский и математику, чтобы получить аттестат. В нынешних обстоятельствах я бы предложила выдать детям аттестаты на основании результатов каких-то внутренних контрольных работ. А для поступления в институт уже использовались бы только профильные ЕГЭ и какие-либо вступительные испытания, которые можно провести позже, в середине лета», — рассказала Зубарева «Газете.Ru».

Согласилась с коллегами и директор научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей Наталья Тарасова. По ее мнению, наиболее действенным способом было бы составление такого графика ЕГЭ, при котором предметы бы сдавались в ускоренном режиме.

«Как формат ЕГЭ, скорее всего, останется прежним, потому что перестроить его за короткий срок в масштабах всей страны нереально. Скорее всего, составят такой график, что в день ученики буду сдавать сразу по несколько предметов. Раньше такое практиковали. Однако надо учитывать возможности каждой территории и количество комиссий для проведения тех или иных экзаменов», — заявила Тарасова «Газете.Ru».

Как быть с итоговыми контрольными работами

Под угрозой оказался не только ЕГЭ, но и плановые всероссийские контрольные, которые проводятся в школах ежегодно по итогам изучения материала. По мнению специалистов, если учеников старшей школы перевести в формат онлайн-обучения не составляет труда, то с младшими классами все намного сложнее.

«Учителя сейчас в первую очередь переживают по поводу плановой подготовки к всероссийским контрольным, так как их необходимо писать уже в ближайшее время, в отличие от ЕГЭ. Если за недели карантина мы не сможем удержать состояние образовательного процесса в таком виде, каким оно было до него, то сдача контрольных может оказаться проблематичной», — подчеркнула Тарасова.

По ее мнению, учителям придется разрабатывать облегченные варианты контрольных для школьников, так как они не успеют полноценно освоить программы. Кроме того, необходимо пересмотреть проходные баллы.

Елена Зубарева считает, что надо дать школьникам возможность сдать контрольные работы в онлайн-режиме. «Только нужно обязательно ввести ограничения по времени, чтобы дети не успевали перезваниваться и искать ответы в сети», — пояснила заслуженный учитель.

Абанкина в свою очередь успокаивает — если контрольные придется отменить, школьники спокойно смогут сдать их позже. «ВПР либо перенесут на осень, либо отменят — в любом случае, они не имеют принципиального значения для перевода школьников из класса в класс. Это вам не ЕГЭ», — констатировала она.