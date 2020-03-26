Самодисциплина: почему России не нужен жесткий карантин

Если соблюдать самодисциплину, то в России можно обойтись без жесткого карантина из-за пандемии коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если Россия и Москва могут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда нам угрожает вирус, без жесткого карантина.

Но если будет нужно, я уверена, что эта мера будет применена, но на данный момент кажется, что она еще не нужна», — отметила Вуйнович, подчеркнув, что доверяет федеральным и столичным властям.

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В то же время она привела примеры, когда социальная дистанция была организована без жесткого карантина. Так, отметила представитель ВОЗ, поступили в Сингапуре и Японии.

«Например, в Сингапуре без жесткого карантина, с прослеживанием каждого контакта каждого человека, который заразился, даже самоизоляцией все хорошо обошлось. Есть Япония и другие [примеры]», — указала она. Сейчас, например, в Японии зафиксировано свыше 1300 случаев, умерли 45 человек, выздоровели 310.

По словам Вуйнович, российские меры по борьбе с коронавирусом полностью соответствуют рекомендациям ВОЗ. «Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — сказала она.

Ранее в МВД сообщили, что в России более 500 человек были привлечены к ответственности за несоблюдение карантина из-за распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка 10 тыс. сотрудников полиции», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кроме того, круглосуточно собирается информация о тех, кто ранее прибыл из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Изучаются также данные о ситуации в аэропортах.

«При необходимости ведомство оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено пять групп граждан Казахстана, Таджикистана и Беларуси», — добавила Волк.

Ранее президент России Владимир Путин предположил, что страна сможет победить коронавирус менее чем за три месяца.

«Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, даже раньше, чем вы сказали [два-три месяца]», — сказал Путин.

По словам главы государства, ситуация в стране будет налаживаться, вопрос только в сроках и эффективности работы. Он подчеркнул, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся.

На сегодняшний день в России общее число зафиксированных случаев заражения COVID-19 достигло 840. Из них 546 в Москве. Всего выздоровели 38 человек, двое умерли. Вирус обнаружен в 56 регионах страны. Около 139 тыс. граждан находятся под наблюдением врачей.

11 марта ВОЗ признала, что распространение коронавируса является пандемией, а не эпидемией с многочисленными очагами, как предполагалось ранее. На сегодняшний день количество зараженных, зафиксированных по всему миру, превысило 492 тыс. Из них скончались более 22 тыс. человек, а выздоровели почти 120 тыс. ранее инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявлено в Китае — стране, которая в декабре прошлого года стала эпицентром распространения коронавируса. Их количество составило почти 81,3 тыс. человек. Большинство из них — более 74 тыс. — выздоровели.

Основным очагом пандемии коронавируса теперь является Италия. Количество жертв в этой стране вдвое превышает число умерших в Китае. При этом зараженных там пока зафиксировано меньше — 74,4 тыс.