Внедрились в компанию: омская ОПГ украла 585 млн

Омский суд вынес приговор четырем членам организованной преступной группировки — их признали виновными в хищении около 585 млн рублей, принадлежавших страховой компании. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, обвиняемые, а также иные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с 2013 по 2016 год похитили деньги у компании, которая занималась страхованием застройщиков, используя противозаконные схемы.

Так, злоумышленники списывали деньги со счетов страховой компании, где они работали штатными сотрудниками, под видом предоставления займов организациям, выплаты дивидендов, покупки ценных бумаг и недвижимости, а также передачи векселей в пользу третьих лиц.

Как установил суд, в результате незаконных действий подсудимых было похищено около 585 млн рублей, которые впоследствии были переведены на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок. В прокуратуре заметили, что изначально члены группировки обвинялись в хищении более 1 млрд рублей, однако впоследствии суд снизил сумму ущерба.

«Мотивы такого решения будут оценены на предмет законности после получения приговора в полном объеме», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия в счет возмещения причиненного преступлением ущерба был наложен арест на имущество обвиняемых и денежные средства — на общую сумму около 500 млн рублей.

В отношении участников ОПГ Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова были возбуждены уголовные дела по статьям: «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества», «Пособничество в присвоении или растрате» и «Легализация денежных средств».

Приговором суда Мацелевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей, Петросяну — 4,8 года лишения свободы со штрафом в 400 тыс. рублей, Примакову — 5 лет лишения свободы и штраф в 600 тыс. рублей, Ефремову — 3 года лишения свободы со штрафом в 800 тыс. рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В декабре 2019 года Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор директору одной из крупных страховых компаний Андрею Волкову, обвиняемому в хищении 422 млн рублей, полученных от почти 1,5 тыс. страхователей.

Дело в отношении Волкова было возбуждено еще в 2015 году — ему обвиняли по статьям о «Мошенничестве» и «Злоупотреблении полномочиями». По данным регионального СК, его страховая компания была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2007 году. У фирмы было несколько офисов, а также агентские пункты.

По версии следствия, директор страховой компании Андрей Волков с 11 февраля 2013 года по 22 мая 2015 года похищал деньги, полученные компанией по договорам страхования жизни. Сторона обвинения считает, что для хищения средств Волков использовал непрофильную компанию, в которой также занимал пост директора.

Как выяснили следователи, бухгалтеры управляли расчетными счетами компании и, не подозревая о преступных намерениях директора, по его указанию изготавливали платежные поручения по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенных между двумя предприятиями. Таким образом ему удалось похитить более 422 млн рублей, переданных страхователями в компанию наличными или путем удержания средств из их зарплаты.

Ему была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В суд дело было передано осенью 2018 года. Сам Волков настаивал на своей невиновности и утверждал, что страховая компания вела законную деятельность и обанкротилась из-за естественных коммерческих рисков и ошибок в управлении. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии-поселения.

В октябре 2019 года приговор вынесли и членам организованной преступной группы из Владимира. Следствием и судом установлено, что в июне 2015 года 25-летний владимирец решил создать преступную группировку с целью хищения средств страховых компаний. Туда он вовлек своего знакомого, занимавшегося продажей и ремонтом автомобилей.

Затем пригласил и знакомых дорожных полицейских. Членам ОПГ он обещал от 5 до 20 тыс. рублей за каждое «отработанное» задание. Схема заключалась в приобретении автомобилей для организации фиктивных ДТП. При этом, как правило, одна машина покупалась по дешевой стоимости для использования «под удар».



После якобы аварии на место приезжали знакомые инспекторы и оформляли ДТП, как полагается. Затем якобы пострадавшие обращались к страховщикам с подложными документами для получения выплат по договору ОСАГО. Всего в уголовном деле 13 эпизодов. Все «дорожные подставы» были организованы во Владимире. Таким образом, мошенническим путем преступники получили от страховщиков более 4,5 млн рублей.



По решению Ленинского райсуда двоих, в том числе одного бывшего сотрудника ГИБДД, приговорили к 3,5 года лишения свободы исправительной колонии общего режима, а также оштрафовали на 300 и 100 тыс. рублей. Остальные участники получили условные сроки.