Все закрыто: что будет с Москвой в выходную неделю

В связи с высокой динамикой распространения COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин принял дополнительные меры ограничения, которые будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года и затронут нерабочую неделю, начинающуюся с 30 марта.

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Так, в указе, изданном Собяниным, сообщается, что все кафе, бары, рестораны и другие предприятия общепита на этот период времени приостановят свою работу. Исключением станут места, предоставляющие возможность брать блюда на вынос без посещения помещения, организации, занимающиеся доставкой блюд, а также предприятия, поставляющие питание для работников организаций.

Помимо этого, прекратят работу все объекты розничной торговли, кроме аптек, продовольственных магазинов и рынков, а также пунктов, реализующих непродовольственные товары первой необходимости.

Также временно приостановится посещение таких крупных парков, заповедников и усадеб, как ВДНХ, «Царицыно», «Коломенское», «Зарядье», «Сокольники» и «Кусково». Парк Горького закрылся уже с 26 марта. Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе, речь идет о закрытии всех территорий, входящих в состав парка, включая Нескучный сад и Воробьевы горы.

Работа массажных, косметических и СПА-салонов, а также бань и саун тоже будет запрещена. Исключением станет оказание данными организациями дистанционных услуг.

Помимо этого, стоматологические кабинеты Москвы также временно прекратят прием горожан — за исключением экстренных случаев обращения.

Согласно указу Собянина, временно закроются библиотеки, а также кружки и секции программы правительства Москвы для москвичей старше 55 лет «Московское долголетие».

Кроме того, мэр Москвы рекомендовал воздержаться от посещения религиозных объектов, а жителям других регионов России — отложить запланированные поездки в столицу.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у всех вернувшихся в Россию из-за границы будут брать анализ на коронавирус прямо в аэропорту.

Между тем Минобрнауки выпустило указ, согласно которому студенты России с 28 марта по 5 апреля также отправляются на каникулы.

Как сообщает оперштаб по контролю и мониторингу коронавируса, на территории России за последние сутки зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Теперь число инфицированных в РФ возросло до 840.

В оперштабе отметили, что новые случаи заболевания выявили в 18 регионах, при этом за все время пандемии инфекция распространилась на 56 регионов страны.

По данным оперштаба, наибольшее количество новых зараженных зарегистрировали в Москве – там выявили 136 случаев коронавируса за последние сутки.

В Свердловской области — семь случаев (при этом оперштаб подчеркивает, что три пациента находятся в состоянии средней степени тяжести), в Санкт-Петербурге — пять случаев, в Якутии — четыре, в Ставропольском и Красноярском краях, а также в Челябинской области и Татарстане зафиксировали по три случая заражения, в Псковской, Самарской областях, Ханты-Мансийском АО и Бурятии — по два новых заболевших, а в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Хакасии и Хабаровском крае — по одному.

Отмечается, что все граждане с подтвержденным диагнозом в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Также оперштаб подтвердил информацию о двух первых случаях летального исхода после заражения коронавирусом в России.

Напомним, что ранее Сергей Собянин заявил о приостановлении с 26 марта 2020 года действия льготного проезда на общественном транспорте для студентов вузов и колледжей, а также для людей старше 65 лет.

«Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек», ― говорилось в сообщении на сайте мэра Москвы.

При этом в соответствии с текстом указа после снятия ограничений билеты будут перезаписаны и те месяцы, пока льготный проезд не действовал, будут компенсированы.

Также ранее правительство поручило временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Кроме того, теперь в общественных местах запрещено курение кальянов.