Обогнали Китай: более трех тысяч жертв COVID-19 в Испании

Испания перегнала Китай по количеству жертв от нового коронавируса. За сутки число умерших увеличилось и достигло 3434. В Китае на данный момент зафиксирован 3281 погибший в результате заражения COVID-19.

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Увеличилось также и число зараженных испанцев. Так, сейчас оно достигло почти 48 тыс. Испания занимает второе место после Италии по распространению коронавируса в Европе. Если смотреть на мировую повестку, то третье — вслед за США, где зарегистрировано 55 тыс. инфицированных.

По данным портала worldometers.info, более 2,5 тыс. заболевших испанцев находятся в серьезном или критическом состоянии. Выздоровели более 5 тыс. Всего в мире количество заболевших составляет почти 436,5 тыс. людей. Из них умерли более 19,5 тыс. и выздоровели почти 112 тыс. человек.

В Европе главными очагами распространения инфекции стали Италия и Испания. Только в Мадриде подтверждено 14,6 тыс. случаев заражения, умерли 1,8 тыс. человек, передает РИА «Новости». Число заболевших в Каталонии близко к 10 тыс., скончались там 516 человек. Ранее в испанском Минздраве выражали мнение, что тенденция по быстрому увеличению смертности и количества новых зараженных сохранится минимум до конца текущей недели.

Первый случай заражения в этой стране был зафиксирован 31 января. Когда в Италии была выявлена локальная вспышка, количество зараженных в Испании начало резко расти. Позднее — 14 марта — Совет министров королевства решил ввести режим повышенной готовности на 15 дней, то есть до конца марта.

Для жителей это означает, что их передвижения должны быть максимально ограничены, кроме случаев крайней необходимости — в магазин, аптеку или по работе. Нельзя гулять в парке, кататься на велосипеде и заниматься спортом на улице.

Планируется, что режим будет продлен до 11 апреля включительно, если за него проголосует Конгресс депутатов.

Как отмечает РИА «Новости», официальные цифры не всегда показывают реальное количество зараженных, потому что тесты делаются в исключительных случаях. Многие люди, у которых есть проявления коронавируса, просто сидят дома, так как больницы переполнены.

На улицах страны дежурят полицейские, которые контролируют исполнение введенных мер. На 24 марта, как передает РИА «Новости», были задержаны 900 человек, 100 тыс. людей получили предупреждения.

Один из жителей страны, испанец Хавьер, рассказал агентству, как из-за пандемии коронавируса лишился не только работы, но и близких людей. Мужчина преподает испанский иностранцам, а сам готовится к экзаменам, чтобы стать сотрудником одной из государственных библиотек. Многие его ученики уехали — таким образом Хавьер лишился 80% заработка.

Он перестал выходить из дома 11 марта — за несколько дней до того, как власти решили ввести режим повышенной готовности. Он отметил, что с самого начала серьезно отнесся к ситуации, так как вместе с женой участвовал в многочисленном митинге, который прошел 8 марта в защиту прав женщин. В Мадриде в нем участвовали 120 тыс. человек. После этого мероприятия эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась.

В магазин и вынести мусор иногда выходит его жена, сам же Хавьер квартиру не покидает. Он отметил, что ему самому сидеть дома не сложно. Испанец «в какой-то степени благодарен» отсутствию общественных обязательств. «Мы можем остановиться и подумать, что для нас действительно важно», — отметил он.

В то же время он признает, что власти предприняли адекватные меры по предупреждению распространения вируса в стране, но «худшее впереди». «Придется принимать новые решения, но на сегодняшний день сделано все возможное», — добавил он.

Коронавирус затронул некоторых его друзей и знакомых. Так, из-за инфекции погибла его 63-летняя знакомая.

Хавьер отметил, что они «не смогли с ней проститься». У него больны еще несколько друзей. У одной знакомой особенно тяжелая ситуация, так как у нее умерла бабушка и заболела мать. «Правда в том, что очень много людей подвержены опасности. Но «страх» не то слово. Осторожность, вероятно. Обязательства, без сомнения», — заключил он.