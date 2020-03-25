«Человек-позитив»: экс-главу МИД Украины подозревают в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — написал он.

По данным украинской полиции, трагедия произошла 21 февраля 2020 года в селе Чайки Киево-Святошинского района — в усадьбе, принадлежащей экс-министру иностранных дел, а ныне лидеру партии «Социалисты» Леониду Кожаре.

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Как рассказали очевидцы порталу «Страна», в гостях у Кожары в тот вечер были друзья — в том числе бизнесмен Сергей Старицкий. В тот вечер экс-чиновник показывал гостям свой наградной пистолет марки Jericho 941 PSL с магазином на 16 патронов.

Кожара в ходе допросов заявлял, что оставил оружие в комнате с гостями, а сам вместе с супругой отошел. В связи с этим полицейские рассматривали версию о самоубийстве, сообщил «Стране» источник в правоохранительных органах. Тем не менее после проведенных следственных действий и экспертиз выяснилось, что Старицкого убили.

Осмотрев тело, эксперт установил, что стреляли в бизнесмена не в упор, а с расстояния в несколько метров. После заключения криминалистов национальная полиция Украины возбудило дело по статье «Умышленное убийство».

«В начале следующей недели сказал, что нужно поговорить. Он был полон планов и на оптимизме — впрочем, как всегда», — написал в Facebook глава Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник.

Согласно информации из открытых данных, Леонид Кожара возглавлял украинский МИД с 2012 по 2014 год.

Сергей Старицкий в 1992 году стал соучредителем одного из крупнейших украинских рекламных холдингов. В свое время он руководил телеканалом «Интер» и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

«Это был человек-позитив. Всегда очень оптимистично настроен и полон новых идей. Он входит в правление Всеукраинской рекламной коалиции, курируя международные связи. Уверен, если бы не эта трагедия, он бы еще очень много сделал», — отметил глава Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник.

Это не первый случай, когда чиновников подозревают в тяжких преступлениях. В конце мая 2019 года правоохранители задержали главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по подозрению в убийстве замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

По версии следствия, в ночь на 2 мая Кулаков убил свою 39-летнюю знакомую, к которой «испытывал личные неприязненные отношения».

Издание «Подмосковье сегодня» передавало, что незадолго до убийства Исаенкова уехала из дома на автомобиле, «сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку». Женщину нашли задушенной 4 мая 2019 года в ее личном автомобиле, сообщал телеканал РЕН ТВ.

Правоохранители считают, что Кулаков пригласил Исаенкову на свидание в безлюдное место, после чего задушил ее. По данным источника ТАСС, подозреваемый мог убить женщину из-за личного конфликта — они якобы состояли в близких отношениях.

В ходе допросов Кулаков не признал вину в убийстве. Чиновник сообщил, что видел Исаенкову в последний раз за несколько дней до ее убийства — 29 апреля. В СК утверждают, что подозреваемый не прошел проверку на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей женщины нашли биологические и потожировые следы Кулакова.

В пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья сообщили, что Андрей Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района 29 мая — то есть за несколько дней до задержания. Telegram-канал «112» писал, что в рабочем кабинете чиновника нашли заранее написанное заявление об уходе по собственному желанию. Место Кулакова в администрации района занял его первый заместитель Николай Воробьев.

Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В декабре 2019 года Кулакову продлили арест до 7 апреля 2020 года.

Согласно информации из открытых данных, Андрей Кулаков работал в органах власти Раменского района, начиная с 2004 года. Он трижды становился главой городского поселения Удельная. Чиновник возглавил Раменский район в ноябре 2016 года. Также он состоял в партии «Единая Россия».