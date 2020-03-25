Рекорд за сутки: в РФ зафиксировано 658 человек с коронавирусом

По состоянию на среду, 25 марта, количество заразившихся коронавирусом нового типа в России составляет 658 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера правительства России Татьяну Голикову.

По стране прирост числа заболевших составил 163 человека, это максимальный показатель с начала эпидемии. Больше всего заразившихся коронавирусом – в Москве, 410 человек. Число заболевших в столице за сутки увеличилось на 120 человек.

Эту информацию Голикова озвучила в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию новой коронавирусной инфекции в России. Вице-премьер заявила, что российские регионы должны принять новые меры по борьбе с инфекцией — выделить здания, в которых будут находиться койки для инфицированных, и обеспечить медучреждения необходимым оборудованием и средствами защиты.

Реклама

Неделей ранее стало известно, что центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по всей России обеспечили диагностическими тест-системами для выявления коронавируса. В регионы поступили 427 тыс. тест-систем, в общей сложности было проведено 110 тыс. исследований — ожидается, что в ближайшую неделю их число увеличится в два раза.

По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране есть 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Российские производители также выпускают около 1,5 млн масок в сутки, при этом в РФ ввозятся средства индивидуальной защиты, диагностики коронавируса и медоборудование из других стран, уточнили в Минпромторге. Вскоре для приобретения лекарств россиянам даже не придется покидать дома — все безрецептурные препараты можно будет приобрести дистанционно после указа президента Владимира Путина.

Федеральным органам власти также порекомендовали сократить количество досуговых и деловых мероприятий и проводить только самые неотложные — в видеоформате. Особое внимание уделяется дезинфекции транспорта и введению специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общепита.

Ранее эффективность мер сдерживания коронавируса в России оценил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В конце февраля он заявил, что некоторые страны приняли меры для сдерживания вируса, благодаря чему на их территории на протяжении долгого времени не фиксировались новые случаи заболевания. В числе этих стран он назвал Россию, а также Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку и Вьетнам.

«Все эти страны разные. Но каждая продемонстрировала, что решительные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу», — подчеркнул Гебрейесус.

Китайские журналисты издания Sohu также обратили внимание на бдительность российских властей, которым удалось избежать распространения болезни, несмотря на огромное население и протяженную границу с Китаем.

«С момента начала вспышки эпидемии в РФ отнеслись к ней максимально серьезно. Иностранцы и россияне, въезжающие в страну, подвергаются тщательному контролю.

Людей с симптомами COVID-19 отправляют на карантин. Во многом благодаря этим жестким мерам удалось остановить распространение инфекции», — подчеркнули китайские аналитики.

Доктор Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, также ранее отмечала, что меры, введенные в РФ, оказались даже серьезнее рекомендованных.

«В России сразу приняли эффективные меры, которые даже несколько превзошли рекомендации ВОЗ. Здесь на огромной территории проживает почти 150 млн человек, в стране много международных аэропортов и других «точек контакта» с внешним миром. Замедлить распространение вируса в такой ситуации непросто, но российское правительство и российские органы здравоохранения смогли это сделать», — отмечала она в интервью Forbes.

Всего в мире, по последним данным, заразились коронавирусом нового типа 428 959 человек. Скончались от COVID-19 более 19150 человек. Вылечиться смогли более 110 тыс. пациентов. Стоит отметить, что ученые полагают сомнительным возникновение иммунитета у переболевших — и они могут подцепить эту заразу снова.

12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа в России является минимальной.