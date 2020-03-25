Заражение конкурентов: как россияне наживаются на COVID-19

Сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Новокузнецка, который предлагал на сайтах объявлений свои услуги по запугиванию конкурентов коронавирусом. Об этом сообщили в МВД.

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Все началось с того, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в интернете следующее сообщение: «Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медучреждение с подозрительными симптомами и сообщим, что посещали таких-то».

Стоимость данной услуги составляла 50 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что автором рекламы оказался фитнес-тренер из Новокузнецка.

Сам задержанный заявил, что его объявление было лишь шуткой – таким образом он пытался привлечь внимание к своей странице с другими услугами, которые он предоставляет. Он подчеркнул, что в Китае никогда не был.

В настоящее время правоохранительные органы ищут людей, которые могли воспользоваться предложением молодого человека. Также в МВД сообщают, что материалы, собранные в отношении фитнес-тренера, переданы специалистам Роспотребнадзора.

Новые услуги на фоне пандемии коронавируса появились и у клининговых компаний — они начали предлагать дополнительную дезинфекцию помещений, якобы помогающую от COVID-19. По данным «Известий», спрос на данную услугу в профильных организациях с начала пандемии вырос в два раза.

Также в московской санитарно-эпидемиологической службе «Чистый город» изданию рассказали, что с распространением инфекции в России количество заказов на обработку офисов и квартир увеличилось на 100%. Стоимость услуг на дезинфекцию однокомнатной квартиры может достигать 10 тыс. рублей.

При этом обеззараживание у клининговых компаний, как правило, происходит с использованием обычных хлоросодержащих средств, в то время как дезинфекция, которая действительно способна убить вирус, требует применение спецпрепаратов.

«В соответствии с законодательством для осуществления дезинфекционной деятельности юридические лица должны получить лицензию на медицинскую деятельность соответствующей специализации. А также иметь в своем штате специалистов с необходимым медицинским образованием. Ведь речь идет о работе с особыми препаратами, что повышает ответственность таких фирм»,

— объяснил управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что в большинстве хлоросодержащих препаратах концентрации вещества недостаточно, чтобы убить вирус. «А еще они могут испортить ковры и стены, поскольку обладают обесцвечивающим эффектом. К тому же имеют неприятный запах. Этими средствами квартиру лучше не дезинфицировать», — пояснили в ведомстве.

Помимо клининговых компаний, наживающихся на гражданах России законными способами, в стране также участились случаи мошенничества – аферисты ходят по домам, представляются сотрудниками эпидемиологических служб и заявляют о необходимость продезинфицировать квартиру или офис. Такие истории фиксируются в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске и городах Карелии.

В Роспотребнадзоре Челябинской области в свою очередь сообщили, что индивидуальным предпринимателям от лица ведомства предлагают приобрести «высокоэффективное средство для дезинфекции», утверждая, что в ближайшее время придет проверка, которая убедится в осуществлении обеззараживания.

«Проверка может нагрянуть лишь в случае обращения граждан, а для дезинфекции помещения и вовсе нужно писать обращение», — объяснил руководитель управления областного Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

Воспользоваться паникой населения пытаются и частные клиники – они активно предлагают новые дорогостоящие процедуры для якобы проверки на коронавирус. При этом не учитывается тот факт, что если зараженный человек пойдет лично проверяться в медучреждение, это может привести к еще большему распространению заболевания.

Одной из популярных услуг, которую предлагают, например, частные клиники Санкт-Петербурга, является обычный анализ крови — на сайтах медорганизаций утверждается, что с помощью такой процедуры можно заметить инфекцию на ранних стадиях.

При этом стоит такое исследование около 2200 рублей, а проходить его рекомендуют при наличии насморка, кашля и отдышки, что может быть симптомами обычного ОРВИ.

Также в некоторых клиниках для выявления коронавируса предлагают взять мазок из носоглотки. Стоимость данного анализа начинается от 1500 рублей и достигает 6500 рублей – в случае, если пациент решит заказать услугу на дом.

Некоторые частные медорганизации предлагают мнительным гражданам пройти комплексное обследование у врачей-пульмонологов – сразу сделать и КТ легких, и сдать кровь, а также мазок из носоглотки. При этом на сайтах клиник отмечается, что даже если у человека обычное ОРВИ, а не коронавирус, для него не будет лишним проконтролировать ход болезни. Стоимость такого комплекса может обойтись примерно в 5000 рублей.

В Росздравнадзоре подчеркивают, что при подозрении на коронавирус в целях недопущения распространения болезни не нужно ходить в медучреждения и проводить там какие-либо процедуры. Для этого необходимо просто вызвать скорую помощь, рассказав оператору о своих симптомах.

В ведомстве также отметили, что исследования на диагностику коронавируса проводят лишь в специальных лабораториях, а направление на такие анализы можно получить только при госпитализации в инфекционную больницу.