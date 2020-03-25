«Умер в автобусе»: первая смерть от хантавируса в Китае

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун. Об этом сообщает издание Global Times.

Этот случай – первая смерть от хантавируса. Обычно он передается через грызунов, промежуточными носителями могут выступать и насекомоядные летучие мыши. Чаще всего хантавирус попадает в организм с микрочастицами помета, пылью, или же – с загрязненной водой или едой.

Вирус типа хантаан — главный возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Вирус впервые обнаружили в 1970-х годах — его назвали в честь реки, где поймали мышь, у которой он был выявлен.

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Помимо лихорадки у зараженных фиксируются следующие симптомы — кровь в моче, кровоточивость и токсикоз. От человека к человеку хантавирусы обычно не передаются. Однако подобные случаи фиксировались и ранее – на территории Чили и Аргентины.

Отмечается, что умерший – житель провинции Юньнань. Врачи уже проверили всех пассажиров, ехавших с ним в одном автобусе. Более ранние случаи смерти от хантавируса науке неизвестны. Заражение хантавирусами у европейцев и азиатов проявляется обычно в легкой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

В 2012 году около 22 тыс. посетителей национального парка Йосемити в штате Калифорния оказались под угрозой заражения хантавирусом. Были подтверждены восемь случаев заражения, трое из которых имели летальный исход. Всемирная организация здравоохранения тогда выпустила оповещение с подробной информацией о хантавирусе и призывом избегать контактов с грызунами. Ранее были зарегистрированы только два случая заражения хантавирусом в парке Йосемити: в 2000 и 2010 годах.

Мир сейчас борется с распространением крайне заразного коронавируса нового типа – COVID-19.

В январе 2020 года в многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти КНР полностью заблокировали город и провинцию, ограничив въезд, выезд и перемещения по населенным пунктам.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, что вероятным промежуточным переносчиком болезни могут быть панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца. Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость.

Иногда болезнь проходит без пневмонии — она лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой. Но менее заразным человек от этого не становится.

По состоянию на 24 марта, число инфицированных коронавирусной инфекцией в Китае продолжает снижаться. На данный момент свыше 90% заболевших уже вылечились.

По словам члена организации профессора Ли Ланьцзюань, ученые опасаются возникновения новых вспышек на территории городов Китая, жители которых часто контактируют с иностранными гражданами и родственниками из других провинций. Она считает, что Пекин, Шанхай, Шеньчжень и Ханьчжоу являются городами, где риск появления нового очага COVID-19 особенно велик.

«Работа должна быть продолжена. Нынешнее число заболевших все еще высоко, и мы должны продолжать усиливать наблюдение за пациентами», — заявила профессор в интервью изданию. Она добавила, что в некоторых провинциях уже возобновлено производство, и многие граждане начали выходить на работу.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что лечения от коронавируса пока нет. Использование непроверенных лекарств может серьезно навредить здоровью. СМИ сообщали о случаях гибели людей, которые «лечились» от COVID-19 различными «народными средствами» — такое произошло в США.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что весь мир пребывает в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, мир в данный момент находится «перед лицом общего врага».

«Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — подчеркнул генсек Всемирной организации.