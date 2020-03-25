Угроза не снята: как на Курилах спасаются от цунами

На северокурильском острове Парамушир пока не снимают угрозу стихийного бедствия, заявили в Сахалинском центре цунами управления Гидрометслужбы. Как сообщает ТАСС, причиной тому – до сих пор продолжающийся прилив.

«Наблюдается подход уже третьего «пакета» волн цунами, но они слабые и неразрушительные, неопасные», – отмечается в заявлении сахалинских синоптиков.

Высота волн цунами составила около 50 см, уточнили в МЧС России. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет. Тем не менее жителям Северо-Курильска, эвакуированным ранее на возвышенность, рекомендовали оставаться в безопасной зоне. Когда начнется отлив, специалисты примут решение об отмене тревоги. Всего на гору из города вывезли 400 человек.

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Напомним, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане. Эпицентр располагался в 228 км от необитаемого северокурильского острова Онекотан.

В Северо-Курильске на острове Парамушир жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, население Южно-Курильска — в 3 балла.

Цунами происходят у берегов Курильских островов довольно часто – в начале февраля около острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщалось на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 112 км в 28 км к юго-западу от населенного пункта Южно-Курильск», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Тревога цунами не объявлялась.

Цунами фиксировали у берегов Курил ежегодно по нескольку раз, магнитуда их отличалась. Разрушительные цунами у берегов архипелага — редкость, но когда они происходят, то под угрозой находится все живое на островах.

В 1952 году в Тихом океане возле полуострова Камчатка сдвиги земной коры произошли на фронте в 800 км. Землетрясение породило огромную волну-цунами, которая на острове Парамушир Курильской гряды до основания снесла город Северо-Курильск. Там проживало около 6 тыс. человек, погибло почти 2000 жителей города.

В различных пунктах побережья наблюдались две или три разрушительные волны, в большинстве из них самой высокой была вторая волна. Именно после этой катастрофы советское правительство решило создать в стране систему предупреждения о цунами. В течение 60-х годов открывались посты по наблюдению за цунами, мареографы, а также создавались круглосуточные наблюдательные группы.

Хотя предупредить появление цунами удавалось, избежать их было невозможно. В 1994 году произошло Шикотанское землетрясение —

остров Шикотан погрузился в море целиком на более чем полметра, при этом на многих участках его территории образовались разрывы, оползни и обвалы. Люди погибли под завалами зданий.

В феврале 2020 года сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ им. Ломоносова совместно с коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий (JAMSTEC) и Университета Кагавы обнаружили и исследовали эффект генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.

Ученые физфака МГУ обнаружили новое явление – свободные гравитационные волны, возбуждаемые в океане сейсмическими поверхностными волнами. Короткого названия для обнаруженного явления, которое правильно бы отражало его физическую суть, пока нет. В статье ученые предлагают аббревиатуру «FGSS waves» — в переводе на русский и расшифровке это — свободные гравитационные волны, возбуждаемые в океане сейсмическими поверхностными волнами.

«Мы сознательно избегаем возможного термина «предвестник цунами», так как наличие или отсутствие FGSS waves не позволяет однозначно судить о приближающейся катастрофе», – рассказал автор статьи, профессор кафедры физики моря и вод суши МГУ Михаил Носов.

Однако незначительные колебания уровня моря у берега, обязанные FGSS waves, в принципе могут служить в качестве своеобразного естественного сигнала, предупреждающего о цунами. Кроме того, сами сейсмические волны являются таким предупреждающим сигналом. В отдельных случаях FGSS waves вероятно могут иметь значительную амплитуду и представлять опасность для жизни и имущества.