Постельный режим: COVID-19 разрешили лечить дома

«Вам просто тяжело дышать»

— 422 945 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 18 907 человек, выздоровели —109 102 пациента.

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— В ВОЗ предсказали, что вскоре центром пандемии станут США. Об этом сообщила спикер организации Маргарет Харрис. Сейчас на долю Америки приходится 40% от общего числа зараженных.

— Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура – основные симптомы коронавируса. Если вы замечаете у себя иные признаки заболевания, они могут свидетельствовать о других инфекциях.

«Два симптома – это температура и сухой кашель с тяжелым дыханием, абсолютно тяжелым. Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать», — сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

От коронавируса можно лечиться дома

— За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 — в Москве. При этом оперштаб сообщает, что в столице вылечились еще пять пациентов — таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Москве выросло до 14 человек.

— Столичные власти распорядились госпитализировать только пациентов с коронавирусом старше 65 лет, а также тех зараженных, у кого проявляются сильные симптомы. Беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания, также будут размещать в больницах, сообщает Департамент здравоохранения.

— При этом пациентам с легкой формой заболевания теперь можно лечиться дома. Согласно заключению медиков,

для самолечения заболевшим показаны постельный режим, лопинавир и ритонавир и обильное питье, а при высокой температуре — жаропонижающие. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного депздрава.

— Правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Кроме того, теперь также запрещено курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

— Тем временем главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что существует два сценария развития ситуации с коронавирусом в России: «итальянский» и «китайский». По его словам, лучше готовиться к такой же вспышке заражений, как в Италии. «А если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или корейскому пути, и все это оборвется в апреле, в мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», — пояснил Проценко.

Ситуация в Италии продолжает ухудшается

— В Италии снова выросло число жертв коронавируса после двух дней спада — за сутки скончались 743 человека. Тем временем число заражений коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 2,5 тыс. и достигло отметки в 22,3 тыс. человек. В США же от коронавируса скончались уже 600 человек — из-за быстрого распространения инфекции в стране Генконсульство России в Нью-Йорке призвало российских граждан покинуть Соединенные Штаты.

— Из-за распространения вируса Великобритания переоборудует выставочный центр на востоке Лондона в больницу на 4 тыс. мест для зараженных коронавирусом, заявил глава минздрава страны Мэтт Хэнкок. В этом властям помогут военные.

— Летняя Олимпиада, которая должна была пройти в Токио в августе 2020-го, переносится из-за пандемии коронавируса, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК). Она должна состояться в следующем году, не позднее лета.