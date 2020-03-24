«Это космос»: как Путин посетил больницу в Коммунарке

Российский президент Владимир Путин побывал в больнице №40, которая предназначена для содержания пациентов с подозрением на коронавирус и тех, у кого это заболевание уже выявили. Медучреждение находится в московском поселке Коммунарка.

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В сети появилось видео, на котором Путин надевает специальный защитный костюм желтого света, а вместе с ним — специальный респиратор, бахилы и синие перчатки.

После этого президент направляется к пациентам больницы. Один из них — Дмитрий Гаркави — в комментарии изданию «Подъем» рассказал, как проходила беседа с главой государства, который неожиданно вошел к нему в палату вместе с медперсоналом больницы.

«Для меня, как и для всех, я думаю, это было неожиданностью. Медбратья минуты за две сказали: «Сейчас придет Владимир Владимирович». Они зашли: Денис Николаевич (главврач), Владимир Владимирович и еще, наверное, два человека (скорее всего, замы главврача), фэсэошников не было. Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15», — отметил собеседник издания.

По словам пациента, Путин спросил о его самочувствии, делах и о том, как он поступил в больницу в Коммунарке и все ли в порядке с медицинским обеспечением. «Экипирован был, как все здесь, только цвет комбинезона другой — желтый. Я не думаю, что он дальше по всем палатам пошел. Но он в полном обмундировании, поэтому безопасно», — обратил внимание Гаркави.

Он добавил, что чувствует сейчас себя отлично, а в больнице находится с четверга. «Два раза взяли анализ уже: на первые сутки и на третьи — оба отрицательные. Третий будет на десятые сутки», — заключил собеседник издания «Подъем».

До этого Владимир Путин прошелся по больнице в спортивном костюме. Он обратил внимание на высокое качество работы медперсонала больницы. Об этом он сказал на совещании, которое провел в медцентре, передает телеканал «Россия-24».

«Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Все работают как часики, хорошие и слаженные», — сказал он.

По словам Путина, видно, что сотрудники понимают, как необходимо действовать в нынешней ситуации. «Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать. Все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства», — подчеркнул он.

Президент отметил высокое качество ухода сотрудников больницы за пациентами. «У людей, которые идут на поправку, совершенно другая жизнь начинается, все это в значительной степени благодаря вам», — сказал он.

Путин обратил внимание на то, что нужно уметь организовать работу — это, по его словам, удалось сделать руководству медцентра.

Глава государства также пообщался с главврачом больницы Денисом Проценко — он озвучил возможные варианты развития ситуации с распространением коронавируса в стране.

«Если мы пойдем по китайскому и корейскому пути, и все это оборвется в апреле-мае, мне кажется, что врачи будут самые радостные», — заметил специалист. Он добавил, что больница оборудована и готова даже к такой ситуации, которая наблюдается сейчас в Италии, где зафиксировано почти 64 тыс. заболевших, из них более 6 тыс. умерли.

Во время посещения медцентра Владимир Путин спросил у главврача, нравится ли ему больница. «Космос, я учился и обменивался в Европе — наша, конечно, на порядок лучше», — ответил Проценко главе государства.

В данную больницу направляют людей с признаками ОРВИ, которые прибыли в Москву из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Этот новый больничный комплекс в Коммунарке принимает пациентов с 3 марта. Он является одной из крупнейших современных клиник России. Здесь есть маломестные палаты с санузлами, которые также приспособлены для доступа маломобильных граждан.

В настоящий момент на лечении находятся 412 человек. У 156 выявлена пневмония. Еще 82 человека лечатся от нового коронавируса.

В Москве также есть еще одно место, куда привозят людей с подозрением на коронавирус, — инфекционная больница №1. По словам одной из пациенток, ее содержали в одной палате с человеком, у которого диагностировали коронавирус.

«В первой больнице я содержалась в одном отделении с человеком, имеющим положительные результаты анализов на коронавирус. Подвергли мое здоровье риску», — процитировал ее адвокат Леонид Соловьев. Девушку впоследствии направили в Коммунарку, передает «Интерфакс».