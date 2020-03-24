«Срок исполнения – среда»: за побег с карантина будут наказывать

Представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Поручение было дано Минюсту, Минэкономразвития и МВД по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Представить в правительство предложения <...>, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории РФ», – говорится в поручении. Срок исполнения – 25 марта, среда.

Пресс-служба Минюста днем ранее сообщила, что в правительство направлен проект поправок в КоАП для обеспечения неукоснительного соблюдения карантинных правил. Размер предлагаемых санкций к нарушителям не сообщается, но законопроект должен повысить эффективность превентивной фунции законодательства – то есть, чтобы нарушение карантина осознавалось гражданами как серьезное нарушение.

23 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. Мишустин поддержал просьбу главного санитарного врача РФ и пообещал обязательно сделать это.

Попова также напомнила, что после возвращения из-за границы 69 тыс. 632 человека подверглись санитарно-карантинному контролю.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать на основании данных сотовых операторов о геолокации систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом. Отмечается, что будет предусмотрена возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным коронавирусом.

За пару дней до этого глава правительства отметил, что повода для паники в связи с пандемией нет. «Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой», — сказал Мишустин.

Еще в начале месяца премьер-министр подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, эмбарго будет действовать до 1 июня.

В список включены медицинские маски, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химической защиты. Кроме того, из страны запрещено вывозить бахилы, бинты, вату, марлю, ряд дезинфицирующих и противовирусных средств, медицинские перчатки и халаты. Однако запрет не касается медизделий, вывозимых для оказания международной гуманитарной помощи и личного использования.

Ранее депутаты Госдумы предложили внести в Уголовный кодекс поправки, ужесточающие наказание за нарушение карантина.

«В Уголовном кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как «повлекшее за собой», чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить УК», — заявил замруководителя думской фракции единороссов Андрей Исаев.

По словам Исаева, нужно зафиксировать – уголовная ответственность будет наступать, если создается реальная угроза массового заражения или отравления россиян. Депутат подчеркнул, что лишать свободы за самовольное оставление карантина не будут.

«Мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период», – перечислил он готовящиеся меры.

Исаев подчеркнул, что злостные нарушители карантина должны понять всю серьезность общественного вреда от их поступка.«Взрослые люди, которые знают, что инфицированы и которым разъяснили необходимые требования карантина, но они злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками», – резюмировал он.

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена правительством России в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. За побег с карантина сейчас грозит административная санкция — по статье 19.5 КоАП. Штраф составляет от 300 до 500 рублей.

Под уголовную ответственность сбежавшие из больницы пациенты с коронавирусом могут попасть, если станут причиной массового заражения или приведут к гибели хотя бы одного человека после контакта с ними. В этом случае на беглецов распространяется статья 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» с максимальной санкцией до пяти лет лишения свободы.