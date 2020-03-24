Морг вместо катка: Европе некуда девать жертв COVID-19

С каждым днем число заразившихся коронавирусом по всему миру продолжает расти. Власти европейских стран сообщают, что ни медицинские учреждения, ни морги не справляются с таким потоком жертв COVID-19.

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Так, мэр Мадрида Хое Луис Мартинес-Альмейда сообщил, что с 24 марта в столице Испании скончавшихся от коронавируса людей будут размещать в части помещений торгово-развлекательного комплекса «Ледовый дворец».

По его словам, похоронные бюро и сотрудники государственных моргов не справляются с ситуацией, так как у них нет необходимой защитной амуниции. Риск заражения повышается, поэтому отправка и герметизация тел невозможна.

Как пишет испанская газета El Pais, руководство торгового центра само предложило властям использовать свою площадку. По данным издания, трупы будут хранить на территории катка, так как там поддерживается низкая температура – 0 градусов. Отмечается, что площадь помещения составляет 1800 кв. м.

«Это идеальное место для хранения трупов. Я, конечно же, говорю об условиях размещения. Здесь можно избежать разложения в течение необходимого времени», — заявил один из мадридских чиновников.

Также он подчеркнул, что на катке уложат специальные плиты из полимерных материалов, чтобы тела не касались льда.

По данным издания, перевозить трупы в «Ледовый дворец» будут военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. Схема, по которой будет осуществляться перевозка и учет данных, еще разрабатывается.

Агентство РИА «Новости» сообщает, что данный развлекательный комплекс находится недалеко от выставочного центра Ifema, который одним из первых в Испании превратился в импровизированный госпиталь для заразившихся коронавирусом. В общей сложности там оборудовано около 5500 койко-мест.

Помимо этого, согласно указу главы минздрава Испании Сальвадора Ильи, все отели страны с 24 марта должны быть переданы в распоряжение служб здравоохранения и переоборудованы в целях госпитализации пациентов.

Такие меры были приняты властями страны в связи с переполненностью официальных больниц инфицированными COVID-19.

Так, соцсети облетели видео, сделанные в мадридских больницах Infanta Leonor и Severo Ochoa de Leganes. На кадрах видно, как из-за нехватки больничных мест кашляющие пациенты в кислородных масках лежат на простынях прямо на полу коридора.

В данных медучреждениях подтвердили испанской газете El Mundo, что у них действительно «максимальная заполненность» и что больше заразившихся они не принимают.

Также сотрудник Общего профсоюза работников Хавьер Гарсия заявил, что отделение скорой помощи в Severo Ochoa de Leganes «в три раза превышает фактическую вместимость». Он подчеркнул, что некоторые пациенты ждут освободившуюся койку более 30 часов.

Между тем газета El Pais сообщает, что в некоторых домах престарелых страны умерших людей оставляют в собственных постелях.

23 марта министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала телеканалу Telecino, что скончавшихся стариков обнаружили военные, проводившие проверку и дезинфекцию домов престарелых. При этом она заявила, что пока что это единичные случаи.

Позже в минздраве Испании объяснили, что трупы оставляли на месте, так как имелись подозрения, что скончавшиеся были заражены коронавирусом. Информированный источник El Pais также заявил, что работникам домов престарелых запретили трогать тела людей с подозрением на COVID-19. По данным ведомства, их должны были забрать специально экипированные службы.

В испанском институте по вопросам престарелых Imserso изданию рассказали, что такая проблема возникла в связи с недостатком персонала, так как многие сотрудники домов престарелых находятся в самоизоляции — они либо сами заболели коронавирусом, либо вступили в контакт с зараженными.

При этом и Роблес, и глава минздрава заявили, что больше подобного обращения со стариками допущено не будет. Министр здравоохранения пообещал усилить контроль за работой домов престарелых, назвав их «абсолютным приоритетом для правительства». Также в El Pais сообщается, что ситуацию начала расследовать прокуратура Испании.

Тем временем в Италии, побившей печальный «рекорд» Китая по количеству жертв коронавируса, власти города Бергамо, находящегося в 60 км от Милана, распорядились помещать гробы, скончавшихся от COVID-19, в местные церкви.

По данным газеты Corriere della Sera, в итальянской провинции переполнены кладбища, а печи в крематориях работают без остановок.

19 марта властям города пришлось даже обратиться к помощи армии – 10 военных грузовиков с гробами выехали из Бергамо в соседние города Модена и Болонья. По сообщению издания, всего вывезли 65 тел — при том, что за это же время в крематории города отвезли более сотни трупов. По данным Corriere della Sera, 24 марта из Бергамо должны вывезти еще 64 гроба.

Похожая ситуация сложилась и в Иране. Портал Depu.ua сообщает, что в соцсетях начали появляться видеозаписи, снятые в моргах страны, на которых видно, что мешки для трупов лежат прямо на полу, при этом некоторые из них сложены в коробки.