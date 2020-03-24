Победа Китая: с эпицентра коронавируса снимают карантин

Ограничения на въезд-выезд и перемещения по провинции Хубэй в Китае снимут 25 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона.

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В административном центре провинции — мегаполисе Ухань — блокировку с города снимают 8 апреля.

«Будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться на основе кода здоровья», – говорится в заявлении.

В Ухане с полуночи 8 апреля снимут ограничения на проезд по транзитным дорогам, также восстановят транспортное сообщение на въезд и выезд из города. Такое решение китайские власти приняли на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.

Карантин в провинции Хубэй и городе Ухань действовал с 23 января на фоне распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Незадолго до этого в многомиллионном городе произошла вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти КНР оперативно заблокировали город и провинцию, ограничив въезд, выезд и перемещения по ним самим.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, что вероятным промежуточным переносчиком болезни могут быть панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца. Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

По состоянию на 24 марта число инфицированных коронавирусной инфекцией в Китае продолжает снижаться. На данный момент свыше 90% заболевших уже вылечились.

Число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевшего. За последние 24 часа в КНР выздоровели 456 человек и семеро — погибли. Заразились 73 человека.

Днем ранее китайские вирусологи заявили о риске возникновения новой волны эпидемии COVID-19 на территории страны, сообщает China News со ссылкой на заявление Пекинской экспертной группы по вирусам.

По словам члена организации профессора Ли Ланьцзюань, ученые опасаются возникновения новых вспышек на территории городов Китая, жители которых часто контактируют с иностранными гражданами и родственниками из других провинций. Она считает, что Пекин, Шанхай, Шеньчжень и Ханьчжоу являются городами, где риск появления нового очага COVID-19 особенно велик.

«Работа должна быть продолжена. Нынешнее число заболевших все еще высоко, и мы должны продолжать усиливать наблюдение за пациентами», — заявила профессор в интервью изданию. Она добавила, что в некоторых провинциях уже возобновлено производство, и многие граждане начали выходить на работу.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения заявила, что лечения от коронавируса пока нет. Использование непроверенных лекарств может серьезно навредить здоровью. СМИ сообщали о случаях гибели людей, которые «лечились» от COVID-19 различными «народными средствами» — такое произошло в США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что весь мир пребывает в состоянии войны с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, мир в данный момент находится «перед лицом общего врага».

«Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — заявил Гутерреш.