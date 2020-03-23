«Я ничего не знаю»: Жаров покинул пост главы Роскомнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об освобождении от должности руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — указано в документе, который был опубликован вечером 23 марта.

Первыми о приближающихся переменах сообщили источники «Интерфакса», которые назвали нынешний понедельник последним рабочим днем Жарова. При этом долго оставаться безработным экс-руководитель Роскомнадзора не намерен: уже с 24 марта он предположительно начнет трудиться на новом месте.

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«Сегодня последний день работы Александра Жарова в Роскомнадзоре, со вторника он должен выйти в «Газпром-медиа», — сообщили изданию несколько источников, знакомых с ситуацией.

Предшественник Жарова на должности гендиректора «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко сменил место работы и занял пост вице-премьера в правительстве в январе 2020 года. С тех пор его место в холдинге оставалось вакантным.

Сам Жаров еще 12 февраля сообщал ТАСС, что никак не осведомлен о своем предполагаемом назначении в холдинг. «Я ничего про это не знаю. То, что вы мне говорите, я про это ничего не знаю. Я государственный служащий», — заявил Жаров.

По неподтвержденной информации, вместо Жарова руководить надзорным ведомством предстоит начальнику управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 51-летнему Андрею Липову, сообщает «Интерфакс». С 2008 года он работал в Минкомсвязи, где спустя два года возглавил департамент госполитики в области ИТ. В 2012 году перешел в администрацию президента на нынешнюю должность.

Согласно информации открытых источников, Александру Жарову 55 лет, он родился в Челябинске. Получил два высших образования — медицинское и юридическое, — и уже в 1998 году устроился на пост советника председателя правления РИА «Вести». В 1999–2004 годах Жаров был пресс-секретарем Министерства здравоохранения РФ, после чего стал помощником, а затем и пресс-секретарем председателя правительства Михаила Фрадкова. В 2008 году был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.

В 2012 году Жаров занял должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В конце 2019 года глава ведомства хвастался одним из важных достижений Роскомнадзора за время его работы на посту — поисковая система Google увеличила уровень фильтрации запрещенного в России контента в своей поисковой выдаче, доведя эти цифры до 80%. Об этом сообщал ТАСС.

Кроме того, Жаров высказал надежду, что когда-нибудь IT-гигант сможет установить уровень фильтрации на 100%: в противном случае его снова будут ждать крупные штрафы. «Надеюсь, этого не произойдет», — заявил руководитель надзорного органа.

Он также подчеркнул, что Роскомнадзор «умеет ждать», поэтому в ближайшем будущем новых санкций в отношении Google не планируется.