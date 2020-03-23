Ответят по всей строгости: нарушителей карантина накажут

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития разработать меры по ужесточению ответственности для нарушителей карантина, об этом сообщила пресс-служба правительства: новый план они должны представить к 25 марта. Кроме того, Роспотребнадзор и власти регионов должны ускорить развертывание лабораторий для тестирования людей с подозрением на коронавирус.

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Набирает обороты

— 381 744 человека в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 16 558 человек, выздоровели — 102 429 пациентов.

— Свыше 300 тыс. случаев заболевания зафиксированы почти во всех странах мира, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия набирает обороты. От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч», — подчеркнул он.

— ВОЗ пытается выяснить, является ли отсутствие обоняния признаком заражения COVID-19. Ранее соответствующая информация была опубликована в материале Британской ассоциации оториноларингологии (ENT). На данный момент подтвержденными симптомами нового коронавируса являются сухой кашель, высокая температура и одышка.

Домашний режим для тех, кому 65 лет

— В России, по последним данным оперштаба, зарегистрировано 438 заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки выявлен 71 случай. Все они в Москве.

— Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook

Ранее директор HRW Кеннет Рот на своей странице в Twitter выступил с утверждением, что в РФ делается недостаточно для борьбы с пандемией, и высказал предположение о нехватке в больницах необходимого оборудования в случае кризиса.

— У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

— Введение жесткого карантина в Москве не обсуждается. По мнению главы Поповой, положительный эффект возможен и без него, учитывая соблюдение всех мер по пресечению распространения вируса и его профилактике.

— Однако жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

— В больнице в Коммунарке, где размещают людей с коронавирусом или подозрением на него, умерла пожилая женщина, попавшая туда после контакта с дочерью, прилетевшей из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако причиной смерти стала терминальная стадия рака — анализ на коронавирус у нее оказался отрицательным.

— Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. При этом он уточнил, что вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение.

Умирают меньше

— Число жертв коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: 23 марта погибли 602 человека. Также снижается число случаев заражения за сутки, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

— Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса. По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях.

— Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление штаба города по профилактике и борьбе с распространением COVID-19. Как отмечается, ограничения будут сняты с полуночи 8 апреля.