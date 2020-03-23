Привезла заразу: на ставропольского врача завели дело из-за коронавируса

В отношении бывшего внештатного инфекциониста Ставрополья возбуждено уголовное дело после того, как у медика обнаружили заражение коронавирусной инфекцией, передает РБК, принадлежащий Григорию Березкину, со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по Ставропольскому краю.

Реклама

«Да, подтверждаем», — сообщили изданию в пресс-службе регионального СК. Там также подтвердили, что речь идет о преступлении, предусмотренном статьями 293 «Халатность» и 237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» УК РФ. Этим делом занимается Первый отдел по расследованию особо важных дел.

На сегодняшний день следователи проводят проверку. «В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных деяний и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — сообщили в ведомстве.

Речь идет об Ирине Санниковой. Будучи главным внештатным специалистом по инфекционным заболеваниям краевого министерства здравоохранения, в начале марта она побывала в Испании, где посетила Мадрид.

При этом в поездку она отправилась, не сообщив руководству (Санникова также занимает пост профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета).

Из-за рубежа медик вернулась 9 марта. Однако она не поставила никого в известность о своей поездке и не осталась на домашней самоизоляции. Санникова продолжила свой обычный образ жизни преподавателя. По версии следствия, она так же, как и раньше, «читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства».

Спустя несколько дней — 17 марта — ее госпитализировали из-за плохого самочувствия с подозрением на коронавирус. Через четыре дня стало известно, что свое путешествие Санникова скрыла. В тот же день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал на своей странице в Instagram пост о том, что в области зафиксирован первый случай заражения COVID-19. Только он не стал уточнять ни должность, ни личность пациентки.

«Результаты повторного теста — положительные. Пациентка находится в краевой инфекционной больнице, в полностью изолированном боксе.

Это исключает дальнейшее распространение инфекции. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава края.

Владимиров добавил, что состояние заболевшей жительницы Ставрополья удовлетворительное, а у медиков нет опасения за ее жизнь. Незадолго до этого он сообщал, что врач находится в реанимации «в состоянии средней тяжести». Тогда же он отметил, что «ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл».

В записи, которую он выложил 21 марта, Владимиров оповестил подписчиков, что краевые власти были готовы к подтверждению диагноза пациентки. По его слова, были выявлены все, кто контактировал с ней, и они были «изолированы и находятся на карантине». Таких людей, порядка 20 человек. В СМИ ранее сообщалось, что за почти две недели Санникова успела пообщаться с 13 иностранными студентами, а также с 11 коллегами.

Как отметил в комментарии «МК» Игорь Андрианов, который находится там же, где и заразившаяся медик, инфекционная больница закрыта. «На данный момент краевая инфекционная больница полностью закрыта, потому что большинство работающих тут непосредственно контактировали с Санниковой. Снаружи нас охраняет Росгвардия, вероятно, потому, что часть пациентов в истерике, ну и во избежание побегов», — сообщил он.

Стоит отметить, что после этой истории Санникову лишили должности главного внештатного инфекциониста министерства здравоохранения края. Об этом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале сообщил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

«Она профессионал, но в данной ситуации она поступила непрофессионально, соответственно, мы должны принимать по этому поводу меры», — отметил он.