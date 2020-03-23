Похитил деньги подчиненных: в Кургане арестован замглавы УМВД

Курганский городской суд постановил арестовать на два месяца замначальника регионального управления МВД Андрея Шамина, обвиняемого в мошенничестве с деньгами своих подчиненных на 27 млн рублей.

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До 20 мая силовик пробудет в СИЗО. Решение по мере пресечения для предполагаемого соучастника Шамина — главы межмуниципального ОВД «Шадринский» Дмитрия Кокотеева — суд вынесет позже, передает Ura.ru.

По версии следствия, Шамин организовал преступную группу, чтобы при помощи фиктивных платежных документов похищать деньги своих подчиненных, на чем и был пойман сотрудниками областного УФСБ.

Правоохранитель обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

В начале нынешнего месяца в Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.

Расследование, в ходе которого были пойманы преступники, было проведено Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, окружным управлением Генеральной прокуратуры и Главным управлением собственной безопасности МВД.

Были задержаны: командир взвода ДПС по Успенскому району Сергей Бочкарев, инспекторы Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртакий Тосунов, Евгений Акимов, начальник районного ОЭБиПК Михаил Баканов и экс-оперативник по особо важным делам региональной полиции Роман Гриненко.

По версии следствия, все они последние четыре года на посту ДПС «Успенский» на трассе Р-217 «Кавказ» получали взятки от водителей, а также «крышевали» провоз через свой пост спиртосодержащей продукции. На них заведено до по ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества», — говорится в сообщении СКР.

Только за организацию и участие в преступном сообществе каждому из них грозит до 20 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, ранее осужденному за многомиллионную взятку, предъявили еще одно обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» — ее сумма оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил адвокат бывшего полицейского Александр Горбатенко.

Как полагает следствие, деньги Захарченко в течение девяти лет переводили бизнесмены Борис Ущерович и Валерий Маркелов — совладельцы группы компаний «1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Маркелов с марта 2019 года находится под арестом, а Ущерович — в розыске.

Для получения взятки экс-полковник открыл специальный банковский счет на имя Захара Хитрого. По данным СК, с 2007 по 2009 год на него поступило 2,8 млн евро от Ущеровича и Маркелова. Еще 1,3 млрд рублей Захарченко получил от них же, но уже по другой схеме, детали которой не уточняются.

Также следствие полагает, что Захарченко оказывал покровительство главе совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолуму Юнаеву, за что тот оплачивал ему отдых в Сочи в 2015-2016 годах стоимостью более чем 800 тыс.руб.

В СК считают, что взятку бывшему сотруднику МВД также давали бывший зампред правления Инкредбанка Дмитрий Моторин и экс-член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич. Они находятся в розыске. При этом посредниками в получении денег выступали два доверенных лица Захарченко — Виктор Белевцов и Василий Кретинин.

Неделей ранее начальник отдела пенсионного обеспечения МВД полковник внутренней службы Светлана Алешина была арестована на два месяца по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Алешина подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей.