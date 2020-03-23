Задержаны двое: подростки готовили массовое убийство на Сахалине

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении двух подростков 2002 и 2003 годов рождения по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

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По данным спецслужб, подростки планировали совершить массовое убийство, однако силовикам удалось его предотвратить — несовершеннолетние были задержаны. Из дневников молодых людей силовики узнали, что те планировали вооруженную расправу над работниками и студентами учебного учреждения.

«В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также средства связи», — добавляется в сообщении ФСБ.

По данным правоохранительных органов, на своих страницах в соцсетях задержанные подростки пропагандировали терроризм, массовые убийства и суицид.

Напомним, 26 февраля в Саратове сотрудникам спецслужб также удалось обезвредить двоих подростков, планировавших атаку на учебное заведение. Согласно информации ФСБ, оба несовершеннолетних были 2005 года рождения. Они признались правоохранительным органам, что готовили расправу из мести.

Предполагаемых злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища — там они хранили обрез охотничьего ружья.

«Установлено, что при нападении, помимо огнестрельного оружия, злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети интернет», — отметили в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, оба подростка состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. В итоге в отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье «Подготовка убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору».

В этот же день в Ульяновске 15-летний школьник напал с самодельным ножом на 59-летнюю учительницу математики.

«Он вошел в класс спокойно с ножом в руках, подошел прямо к учителю и пырнул ее. Она отталкивалась, но получила ранение», — рассказали одноклассники нападавшего порталу «Подъем».

Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись, на которой видно, как нападавший беспрепятственно проходит по коридорам школы, одевается в гардеробе и выходит из здания.

В СК сообщили, что полиция задержала подростка в доме его отца, где он скрывался от полиции. В отношении мальчика возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Раненую учительницу госпитализировали.

Неделей ранее, 18 февраля 2020 года, в Керчи спецслужбы смогли предотвратить еще два теракта в учебных заведениях — ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападения.

Ими оказались жители Керчи 2003 и 2004 годов рождения. По сообщению службы безопасности, у предполагаемых преступников изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

При этом отмечается, что компоненты для их создания были куплены через интернет, а испытания эффективности проводились на домашних животных. Киевский районный суд Симферополя приговорил несовершеннолетних к аресту на два месяца — они останутся под стражей до 18 апреля.