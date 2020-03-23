В трамвай по пропускам: в Киеве начался транспортный коллапс

В понедельник, 23 марта, в Киеве остановлено все пассажирское сообщение. Исключение сделано для 17 маршрутов, на которые будут запускать по специальным пропускам. В оставшихся троллейбусах, автобусах, трамваях будут дежурить сотрудники полиции, проверяя маски и пропуска. Об этом сообщает ТАСС.

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Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, в понедельник на линии вышли 17 маршрутов для доставки на работу медиков, работников коммунальной, социальной и других необходимых служб для обеспечения жизнедеятельности города. В транспорт допускаются только при наличии специального пропуска.

На каждой остановке стоят сотрудники Нацгвардии в защитных костюмах — они проверяют наличие пропусков и масок у пассажиров. Более того, некоторые организации и больницы арендовали собственные автобусы для доставки своих работников.

На маршруты городского транспорта вышла и «Муниципальная стража». Власти наделили эту организацию, в которую входят ультраправые националисты, правом проверять документы в транспорте.

В соцсети Facebook правозащитная группа «Варта » уже опубликовала первый отчет о происходящем в связи с нововведениями. «На определенных участках уже возникают конфликтные ситуации», — сообщают наблюдатели.

Проверка пропусков для тех, кому нужно добраться на работу, например, в больницу, пока что не отработана. Как передают украинские СМИ, некоторые медработники вовсе не предоставляют документы — сотрудникам полиции достаточно разговора с главврачом. Кто-то показывает справку, в которой значится, что он работает в медицинском учреждении, и его пропускают, а кто-то — удостоверение работника завода и тоже едет.

В комментарии местному порталу «Страна» правоохранитель отметил, что в первый тестовый день контроль проходит с некоторыми поблажками.

На видео в соцсети Вконтакте видно, как на одном из маршрутов водитель помогал патрульной проверять документы которые предъявляли люди. Один мужчина сказал, что едет на собеседование в один из продовольственных магазинов. На что она ответила, что не может его пропустить. После этого водитель заступился за украинца и пропустил его.

Одним из нововведений в борьбе с распространением коронавируса стало требование властей, согласно которому в наземном транспортном средстве могут находиться не более 10 пассажиров. Однако это также соблюдается не слишком строго — на кадрах видеозаписей, опубликованных в соцсетях, видно, что люди едут на корточках, чтобы со стороны казалось, что общее число пассажиров не превышает разрешенных десяти. А в Кременчуге автобусы двигаются без остановок от конечной до конечной, чтобы люди не смогли войти и число пассажиров не превысило десяти.

«Я из Запорожья, вчера со службы шел пешком, в транспорт не сесть», — написал в комментариях под видео пользователь с ником Игорь Крамаренко.

Более того, граждане жалуются, что из-за транспортного коллапса такси и люди, которые предлагают подвезти заламывают цены. По данным СМИ, больше всего им удалось заработать в первые дни после отмены сообщения между городами.

Если до запрета на междугородное сообщение из Винницы в Киев можно было на попутке попасть за 200 гривен (около 550 рублей), то после введения карантина тарифы достигали уже 3000 гривен (8100 рублей). Из Мариуполя в Киев предлагали довезти за 5000 гривен (около 13500 рублей).



В свою очередь таксисты-частники тоже подняли цену, особенно в Киеве после закрытия метро и возникшего транспортного коллапса. Однако подняли пока не критично: в среднем на 50 гривен (135 рублей).

Метро в украинской столице закрыли с 18 марта — такую меру для борьбы с коронавирусом предложил президент Украины Владимир Зеленский. В городе с населением 3,7 миллиона человек уже тогда начался транспортный коллапс — на остановках наземного транспорта выстроились огромные очереди.

Сейчас из-за остановки движения общественного транспорта в городе увеличилось количество легковых автомобилей — во многом за счет приехавших из Киевской области. Из-за этого на отдельных участках украинской столицы образовались пробки.

Жители Киева, которые не могут работать удаленно, добираются до работы на такси, личном транспорте или пешком.

«Работать нужно, поскольку люди должны платить как минимум за аренду жилья. А планы властей по доплатам людям, которые потеряли работу, пока только планы», — написал у себя в Facebook написал глава МВД Арсен Аваков.

Согласно открытым данным, по состоянию на понедельник, 23 марта 2020 года на Украине выявлены 73 случая коронавирусной инфекции. Из них три смертельных, а в одном случае пациент выздоровел и его выписали из больницы.