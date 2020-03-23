План побега: по всему миру заключенные бунтуют из-за COVID-19

В тюрьмах разных стран мира вспыхивают бунты из-за пандемии коронавируса COVID-19: заключенные возмущаются санитарными условиями содержания, ужесточением карантинных мер и запретами на свидания с родными.

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Серия тюремных бунтов по всему миру началась с Италии. Еще 9 марта беспорядки произошли в 27 исправительных учреждениях страны. По данным РИА «Новости», в результате подавления волнений погибли 6 человек, и еще 18 пострадали, среди них — три охранника и шесть санитаров.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что протесты зафиксировали в миланской тюрьме «Сан Витторе», римской «Ребиббия», а также в таких городах, как Салерно, Неаполь, Верчелли, Алессандрия, Фоджа, Павия.

Заключенные итальянских тюрем взбирались на крыши, жгли матрасы и даже пытались захватить местные медучреждения — таким образом они пытались добиться амнистии из-за пандемии коронавируса.

На минувших выходных, в ночь с 21 на 22 марта волна тюремных протестов прокатилась по Колумбии. Больше всего потерь понесло исправительное учреждение под названием La Modelo (что с испанского переводится как «образцовый») — в ходе подавления мятежа погибли 23 человека, и еще 83 получили ранения. По данным испанской газеты El Mundo, среди пострадавших также числятся семь сотрудников тюрьмы, при этом двое из них находятся в критическом состоянии. Ни одному преступнику не удалось сбежать.

Министр юстиции Колумбии Маргарита Кабелло заявила, что заключенные взбунтовались и пытались совершить побег после объявления запрета на свидания с родными из-за введенного в стране карантина.

Сами осужденные рассказали El Mundo, что таким образом они пытались привлечь внимание к проблеме переполненности колумбийских тюрем. По их словам, в условиях пандемии это создает дополнительные риски. Заключенные потребовали от властей принятия особых мер безопасности хотя бы для пожилых людей, отбывающих срок.

Кабелло отметила, что отбывающим наказание преступникам волноваться не о чем — в исправительных учреждениях Колумбии еще не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Однако генеральная прокуратура Колумбии все же обратилась к властям страны с просьбой прислушаться к требованиям заключенных. Также ведомство вынесло предложение отправить наименее опасных осужденных по домам.

22 марта тюремный бунт произошел на Шри-Ланке в городе Анурадхапура, об этом сообщила «Российская газета». По данным издания, в ходе подавления мятежа погибли двое человек и еще четверо получили ранения. Заключенные ланкийской тюрьмы взбунтовались против ужесточения мер дисциплины и контроля из-за распространения коронавируса. Им, так же, как и колумбийским осужденным, запретили свидания с родственниками.

В США, чтобы предотвратить вспышку COVID-19, уже было принято решение досрочно освободить заключенных по всей стране — к осуществлению задуманного уже приступили в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и еще не менее десяти штатах. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Население в наших тюрьмах является наиболее уязвимым, просто из-за того, что не может покинуть место пребывания, поэтому мы защищаем его от потенциального негативного воздействия», — заявил шериф Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.

При этом судья округа Кайахога в штате Огайо Брендан Шихан отметил, что отпускать будут не всех осужденных. «Мы не открываем двери и не разрешаем всем заключенным уходить. Мы ищем неопасных преступников, совершивших нарушения небольшой тяжести, и рассматриваем только случаи в тюрьмах с высоким риском для здоровья», — пояснил он.

Такие меры были приняты в США после того, как сотрудники исправительных учреждений Пенсильвании, Мичигана, Нью-Йорка, Вашингтона и округа Колумбия заразились коронавирусом нового типа. Также ранее СМИ сообщали, что зафиксировано более 30 заключенных, заболевших COVID-19 в штате Нью-Йорк — в их числе бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, недавно осужденный на 23 года за изнасилование.

Согласно изданию «ФедералПресс», тюрьмы действительно могут стать местом быстрого распространения COVID-19. Так, например, еще до объявления пандемии в феврале 2020 года в Китае в тюрьмах провинций Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян коронавирусом заразились более 500 человек.

В московских пенитенциарных учреждениях для предотвращения распространения коронавируса усилены меры предосторожности. Как следует из разосланного в учреждения УФСИН приказа, опубликованного Telegram-каналом «Омбудсмен полиции», с 20 марта по 18 апреля в тюрьмах и следственных изоляторах вводится режим особых условий.

С пятницы запрещены культурно-массовые мероприятия, ограничено проведение служебных совещаний для сотрудников — они, по возможности, устраиваются дистанционно, — для обвиняемых и подозреваемых сводятся к минимуму выезды на судебные заседания. Кроме того, заключенным запрещены свидания, а подследственные должны общаться со своими адвокатами через стекло. Сотрудников учреждений УФСИН Москвы обязали при этом усилить контроль за санитарным состоянием пищеблоков, источников водоснабжения и котельных.