«Снимают стресс»: как «веселящий газ» губит россиян

В ухтинском поселке Ярега Республики Коми нашли мертвой 13-летнюю девочку с пакетом на голове. Об этом сообщает новостное агентство БНК.

По предварительным данным, подросток умер от асфиксии дыхательных путей — предполагается, что погибшая отравилась «веселящим газом», потому что рядом с ее телом обнаружили баллончик.

По факту трагедии республиканский Следственный комитет начал доследственную проверку.

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Ранее в начале марта 2020 года Следком начал проверку по факту обнаружения в квартире на западе Москвы тел двух молодых украинских шахматистов. Предварительная причина смерти — отравление «веселящим газом».

По данным СМИ, 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летнюю Александру Вернигору нашли в квартире дома на Кастанаевской улице. На головах были полиэтиленовые пакеты. А рядом с кроватью стоял баллончик с «веселящим газом».

Как сообщало РИА «Новости», молодые люди прожили в арендованной квартире всего месяц. Владелец квартиры сообщил, что сдал ее в аренду своему приятелю и его спутнице. Как выяснилось, эта женщина была матерью погибшей девушки.

Соседи характеризовали девушку как тихую и спокойную: «На вид приличная, училась в МГУ». Богданович же был чемпионом Украины-2013 по быстрым шахматам — спортсмен дважды брал бронзу на первенстве страны по блицу, а также стал вице-чемпионом-2015.

Еще одна трагедия с «веселящим газом» произошла в городе Златоусте Челябинской области. Там 15-летний подросток умер, надышавшись газом из баллончика. Тело юноши нашли 10 июля прошлого года в квартире одного из домов.

«По предварительным данным, подросток с 17-летним знакомым вдыхали пары газа из баллончика, после чего мальчик потерял сознание и скончался. 17-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощи», — сообщали в региональном СК.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), закись азота по популярности в качестве наркотика среди подростков занимает 4-7 место в мире. Во многих странах газ продается свободно, поскольку ранее использовался в качестве метода анестезии.

Однако на данный момент в медицинских целях анальгетик практически не применяется в связи с трудностями траспортировки и дозировки, а также ввиду значительного прогресса в синтезировании новых обезболивающих и транквилизаторов, отмечается в сообщении. По данным ВОЗ, 8,8% людей в возрасте от 16 до 24 лет употребляет закись азота.

Российские власти на протяжении долгих лет стараются ограничить продажу «веселящего газа», однако пока это не удается из-за широкого применения закиси азота в промышленных целях.

Тем не менее, в октябре 2019 года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ограничить продажу закиси азота, которым надувают воздушные шарики или распространяют в клубах и через интернет.

По словам Мишоновой, молодежь, в том числе подростки, употребляет этот газ как легкий наркотик для снятия стресса. При этом продавцы уверяют, что он совершенно безвреден.

Однако, по мнению врачей, даже один вдох закиси азота может привести к «серьезным психическим заболеваниям, сердечной недостаточности, бесплодию, а в случае повреждения головного мозга смерть может произойти в течение нескольких минут», сообщила омбудсмен.

Она добавила, что газ вызывает сильную интоксикацию организма, а его регулярное употребление приводит к депрессии, бессоннице или агрессии, передавало ее слова РИА «Новости».

«Закись азота применяют в различных сферах науки и производства, газ относится к одурманивающим препаратам. Его продажи никак не регулируются, отметила омбудсмен. Поэтому невозможно привлечь к ответственности за его продажу для употребления не по назначению», — заявила омбудсмен.