Больше двух не собираться: как борются с коронавирусом

В Москве выписали из инфекционной больницы №1 16-летнюю девушку, у которой был диагностирован коронавирус нового типа. «Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1», — сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Пациентка попала в больницу после возвращения из Италии. Вместе с ней под наблюдение врачей попали ее отец и мать, у которых оказались отрицательные анализы на коронавирус. Это уже девятый случай выздоровления от коронавируса COVID-19 в Москве, говорится на сайте мэрии.

Езжайте на машине

— На данный момент в мире зафиксировано 340 840 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Cкончались от болезни 14 687 человек, вылечились — 99 003.

— Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Район заявил, что изоляция должна быть не единственной мерой, принимаемой для борьбы с коронавирусом. По его словам, есть опасность, что после прекращения режима карантина начнется новая волна COVID-19.

— Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что на данный момент самым безопасным транспортом для россиян является личный автомобиль.

Помощь Италии

— В России число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 367. За прошедшие сутки в стране выявили 61 заболевшего человека, из них 54 пациента — в Москве. Всего в столице на данный момент подтвержден 191 случай инфицирования COVID-19.

— Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина. Мэр Москвы Сергей Собянин также заверил, что информация о закрытии метро не соответствует действительности.

— Седьмой борт российских ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы с распространением коронавируса прибыл в Италию, сообщили в Минобороны. Как отмечается, в Италию направлены специалисты вирусологи, а также оборудование, предназначенное для диагностики и проведения дезинфекции.

— Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ с рекомендацией кинотеатрам приостановить свою деятельность с 23 марта в целях предупреждения распространения коронавируса. Ранее в столице закрылись все спортивные клубы и бассейны

— С 23 марта Россия приостановит авиасообщение со всеми странами — об этом сообщили в Росавиации. Исключением станут рейсы между Москвой и столицами других государств, а также перелеты для возвращения россиян домой.

Все больше стран

— В Германии из-за распространения коронавируса запретят собираться более чем по двое — Кабмин ФРГ и правительства федеральных земель приняли решение ужесточить меры борьбы с COVID-19. Исключение будет только для семей, которые проживают вместе. Об этом сообщило агентство DPI.

— Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин, так как у врача, делавшего ей прививку, обнаружили коронавирус.

— Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Сирии. Об этом заявил министр здравоохранения САР Низар Язиджи, сообщает сирийское агентство SANA. По словам министра, случай заражения — завозной. Заболевание обнаружили у молодого человека в возрасте около 20 лет.

— Тем временем, генерал-майор армии Египта Халед Шальтут, который участвовал в операции по дезинфекции Каира, умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает телеканал Extra News со ссылкой на заявление армии.