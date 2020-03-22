Привезли из Европы: 61 новый случай заражения в России

На территории России выявили еще 61 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса.

Согласно информации эпидемиологов, 54 новых инфицированных находятся в Москве. В Удмуртской Республике и Кировской области зарегистрировано по два случая заболевания, а в Новгородской, Брянской и Архангельской областях — по одному. Отмечается, что среди заразившихся есть не только россияне, но и граждане других государств.

Таким образом, общее количество инфицированных в России на данный момент составляет 367 человек, из них 191 — в столице.

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В сообщении штаба отмечается, что все новые заразившиеся COVID-19 прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По данным портала «Вести Подмосковья», сдавшие положительный тест на коронавирус посещали Швейцарию, Латвию, Нидерланды, Испанию и Францию. Жительница Брянской области, у которой был обнаружен COVID-19, как сообщает РИА «Новости», вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов.

Сейчас все пациенты госпитализированы и помещены в инфекционные боксы. Всех, кто с ними контактировал, отправили под медицинское наблюдение. Всего в России на данный момент под контролем врачей находятся более 52 тыс. человек. При этом с начала пандемии в медучреждения с подозрением на коронавирус обратились 104,5 тыс. человек.

По данным на сегодняшний день, из 367 заболевших в России излечились 16 человек — 13 россиян, двое граждан Китая и один итальянец.

По словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, у жителей России нет повода для паники — все необходимые меры по борьбе с коронавирусом были приняты вовремя, в результате чего инфекция не успела широко распространиться.

Ужесточать меры по ограничению распространения болезни в России не планируют — в информационно-коммуникационном центре опровергли информацию об усилении карантина из-за COVID-19. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Не закроют, например, московское метро: мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом нет необходимости. По его заверениям, поезда будут курсировать без перебоев.

Тем не менее, с 23 марта Россия приостановит авиасообщения со всеми странами — об этом заявила в воскресенье, 22 марта, Росавиация. Исключением станут рейсы между Москвой и столицами других государств, а также перелеты для возвращения россиян домой.

Также в Росавиации отметили, что за прошедшую неделю из стран с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией российские авиакомпании вывезли в общей сложности около 20 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. — иностранцы.