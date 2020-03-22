Загреб в завалах: сильнейшее за 140 лет землетрясение в Хорватии

В столице Хорватии Загребе произошло землетрясение — сильнейшее с 1880 года, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Его слова передает агентство Reuters.

Мощнейший из толчков достиг 5,3 балла по шкале Рихтера. Затем последовали еще несколько меньшей мощи. Эпицентр землетрясения сейсмологи зафиксировали в семи километрах к северу от города на глубине 10 км под поверхностью земли.

В результате толчка и обрушения из-за этого фасада здания пострадал 15-летний юноша. Его срочно госпитализировали и доставили в реанимацию, врачи состояние пациента оценивают как критическое. По другим данным — это могла быть и девочка, пол пострадавшего подростка указывается по-разному.

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Материальный ущерб от стихийного бедствия пока не оценивали. Ряд кварталов Загреба оказались обесточены. Последствия землетрясения устраняют военные и экстренные службы.

Повреждены и разрушены сотни домов, на тротуарах лежат завалы из кирпичей и металлоконструкций. Обрушился один из шпилей Загребского кафедрального собора. Горожане покидают свои дома, опасаясь новых толчков — несмотря на эпидемию коронавируса.

По данным на 22 марта, число зараженных COVID-19 в Хорватии выросло до 235, сообщил штаб гражданской защиты МВД. Один человек в результате заболевания скончался.

«Пять человек выздоровели. Со вчерашнего дня число зараженных выросло на 29 человек», — отмечается в сообщении. Хорватские власти на утреннем совещании приняли решение сократить работу торговых точек на период с 8.00 утра до 17.00 вечера по местному времени. Глава МВД Давор Божинович заявил, что произошедшее утром землетрясение осложняет ситуацию с коронавирусом.

В воскресенье, 22 марта, еще одно землетрясение произошло на западе Грузии. Национальный центр сейсмического мониторинга республики сообщил о толчке магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 6 км к северу от города Цхалтубо. Очаг залегал на глубине 8 км.

Накануне землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Греции. Европейский средиземноморский сейсмологический центр эпицентр передает, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 46 км от греческого города Янина, очаг располагался на глубине 10 км.

В настоящее время информация о пострадавших и возможных разрушениях отсутствует.

Также 20 марта землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибетском автономном районе на западе Китая. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Вспышка коронавируса произошла в начале 2020 года в Китае. Эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в городе Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни. Ими оказались панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца.

Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Сейчас в мире заразились 317 908 человек, умерли 13 643 человека. Вылечились — 96 010 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На фоне пандемии, объявленной в начале весны Всемирной организацией здравоохранения, европейские страны закрывают границы, прекращают авиационное и железнодорожное сообщение, города переводятся на карантин. Граждан призывают перейти в режим самоизоляции — сидеть дома и без особой нужды не выходить на улицы, избегать мест скопления народа. Отменяются и переносятся массовые мероприятия. В России власти и компании также принимают меры по ограничению распространения коронавируса.