Скрыла поездку: как инфекционист разносила коронавирус

Правоохранители Ставропольского края возбудили несколько дел в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сообщил зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

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Одна из уголовно преследуемых — главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава Ирина Санникова, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В его распоряжении оказался рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону, в котором говорится о том, что инфицированная COVID-19 врач несколько дней контактировала с десятками людей.

Согласно документу, в начале марте женщина «без ведома руководства» выезжала в Испанию. Отметим, что, в соответствии с приказом Ставропольского медицинского университета, где также работала Санникова, она должны была информировать проректора обо всех поездках за границу.

Однако по возвращении специалист не стала даже соблюдать обязательный двухнедельный карантин, введенный Роспотребнадзором еще 6 марта для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Выйдя на работу, Санникова контактировала с 13 иностранными студентами, а также 11 сотрудниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии, пишет РБК. Другие СМИ утверждают, что она также успела посетить несколько совещаний и одну научную конференцию. В основном все лекции врача были посвящены борьбе с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza.

Отходив неделю на работу, 17 марта врач плохо себя почувствовала — в этот же день ее госпитализировали с подозрением на заражение COVID-19, указано в рапорте.

По предварительным данным, первый экспресс-тест на коронавирус, который прошла Санникова, оказался положительным. Всех людей, контактировавших с ней, изолировали.

В рапорте отмечается, что в действиях, совершенных главным краевым инфекционистом, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией» и ч. 1 ст. 293 УК «Халатность».

«Я виновата», — заявила врач изданию «Подъем» в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Между тем губернатор региона Владимир Владимиров долго отказывался признавать, что героиней данной истории стала именно главный инфекционист. Он лишь подтверждал, что инфицированная является врачом.

«Ситуация и правда непростая, и сейчас очень важно сохранять здравый смысл. Пойдем по пунктам. Женщина, у которой есть подозрение на коронавирус, является врачом. Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или неподтверждения диагноза из новосибирской лаборатории», – писал он на своей странице в Instagram.

Однако жители Ставрополья стали возмущаться поведением Санниковой в комментариях к постам губернатора. В итоге чиновник ответил на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, почему врач позволила себе подобное поведение.

«Потому что она безответственная. Выздоровеет — спрошу с нее», — подчеркнул глава региона.

Он также призвал всех гражданах, вернувшихся недавно в Ставрополье из-за рубежа, уйти в самоизоляцию. «Хочу обратиться ко всем, кто под эту категорию попадает: пожалуйста, дайте о себе знать по телефонам «горячей линии. Никто не говорит, что вы больны и что вас немедленно надо госпитализировать. Но самоизоляция — это эффективная и обязательная мера, которая поможет защитить окружающих. Поэтому, пожалуйста, не заставляйте себя искать», — написал Владимиров в соцсетях.