Неверные диагнозы и вечеринки: почему COVID-19 губит Италию

Китай возмущен отношением Италии к коронавирусу

Вице-президент китайского Красного креста Сунь Шуопэн Китай назвал меры по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, принятые в Италии, недостаточно строгими, передает South China Morning post.

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Еще месяц назад именно в КНР новое заболевание распространялось быстрее, чем в любой другой точке мира — дело в том, что в городе Ухане провинции Хубэй и был зафиксирован очаг инфекции. Однако уже 12 марта в Госкомитете по вопросам здравоохранения Китая сообщили, что стране удалось пройти пик коронавируса.

На данный момент за сутки с 19 по 20 марта в КНР было выявлено лишь 126 новых случаев инфицирования. В Италии же эта цифра растет огромными темпами — за тот же период в средиземноморском государстве прибавилось 5322 зараженных.

В связи с этим 11 марта власти КНР решили направить в Италию гуманитарную помощь, а также экспертов для разрешения ситуации с повсеместным заражением. В группу специалистов, отправившихся в европейскую страну, вошел вице-президент китайского Красного креста. Он уже посетил Ломбардию — самую пострадавшую от коронавируса область Италии, центр которой — Милан.

«Ситуация в Ломбардии прямо сейчас похожа на то, что мы испытали два месяца назад в Ухане. В Ухань с момента принятия политики блокировки мы видим тенденцию к снижению пика заболевания.

Здесь, в Милане, самом пострадавшем районе от COVID-19, нет строгой блокировки: общественный транспорт все еще работает, люди перемещаются, они обедают вместе, устраивают собрания в отелях, вечеринки и не носят маски»,

— возмутился замглавы Красного креста КНР.

Он призвал всех итальянцев оставаться дома, а власти страны использовать все возможные способы для борьбы с коронавирусом. «Я не знаю, чем думают здесь люди. Мы действительно должны прекратить нашу обычную экономическую деятельность и человеческие взаимодействия», — заключил Шуопэн.

Его поддержал глава отдела эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли Артур Рейнгольд — он заявил, что Европа, несмотря на стремительный рост числа смертей, все равно не борется с COVID-19 так же эффективно, как Китай.

«Китай был готов пойти на довольно экстраординарные меры, используя армию, полицию, запирая людей в их домах, используя технологию беспилотников для мониторинга поведения, создавая блокпосты. Какие бы меры ни были приняты в Европе, это было сделано только недавно, и, честно говоря, ни одна из них не является такой драконовской и всеобъемлющей, как то, что было сделано в Ухане», — пояснил эксперт газете The New York Times.

Что сделала Италия для борьбы

Несмотря на все обвинения в адрес Италии, она первой из всех стран ЕС приостановила авиасообщение с Китаем. Это произошло 30 января — тогда в Китае выявили уже больше 9,5 тыс. случаев заражения, а в Италии лишь два. Оба инфицированных прилетели из КНР.

Уже 23 февраля, когда в стране было зафиксировано 79 случаев заболевания, премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел карантин в двух областях — Ломбардии и Венето. 8 марта к ним присоединились еще 14 провинций, а через два дня, когда в стране от коронавируса страдали 9 172 гражданина, карантин был объявлен во всем государстве.

Таким образом власти запретили проводить в стране любые массовые мероприятия, закрыли все школы и университеты, а также музеи, театры, кинотеатры и фитнес-центры.

Главным ограничением стало то, что гражданам запретили выходить из дома и передвигаться по Италии без веских поводов — только по работе, для лечения и в случае возникновения дел, которые невозможно отменить.

Тех, кого правоохранители застанут на улице без серьезной причины, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех месяцев или штрафа до €206.

Какие ошибки допустили итальянцы

Официально коронавирус пришел в Италию в конце января, однако некоторые медики уверены, что инфекция прибыла в страну задолго до первого выявленного случая.

«Вирус, вероятно, циркулировал в течение довольно долгого времени. Это произошло как раз тогда, когда у нас был пик гриппа, и люди говорили врачам о симптомах сезонного гриппа», — рассказала научный сотрудник итальянского Института здравоохранения Флавия Риккардо изданию Time.

Предполагается, что медики пытались вылечить пациентов от гриппа, в то время как они страдали от коронавирусной инфекции. Подтверждением этой версии служит то, что на севере Италии было зафиксировано необычайно больше количество случаев пневмонии еще до распространения COVID-19, сообщил начальник отделения неотложной помощи Стефано Палья газете La Repubblica.

Медучреждения, принимавшие пациентов с якобы гриппом, могли стать очагами распространения заболевания. «Начало было незаметным. Это означает, что до момента, когда мы осознали ситуацию, произошло много цепей передачи», — уточнил Риккардо.

Усугубил положение менталитет итальянцев, полагает профессор английского Редингского университета Марина Делла Джуста. Дело в том, что при общении они соблюдают наименьшие дистанции в мире — кроме того, у них есть привычка здороваться поцелуями.

«В любом случае в Средиземноморье уровень физических контактов между людьми выше. Также люди в эту пору года находятся на открытом воздухе чаще, чем в других частях Европы, где все еще немного холоднее», — пояснила специалист телеканалу ITV.

Однако, помимо самих граждан, могли принять недостаточные меры по борьбе с COVID-19 и власти Италии. Отметим, что они решили сохранить работу общественного транспорта в штатном режиме, чтобы итальянцы, которым это необходимо, спокойно добирались до работы. Также не приостановили свою деятельность бары, рестораны, пабы и клубы — их лишь обязали закрываться в шесть вечера и не обслуживать людей у барной стойки.