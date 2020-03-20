«Карантин-шейминг»: до чего людей довела пандемия

В условиях распространения коронавируса у людей постепенно формируется новый формат поведения в обществе – большинство старается надеть маску перед выходом из дома, воздержаться от объятий и рукопожатий, а также держать «карантинную дистанцию» с другими людьми. Тем не менее, четко руководствоваться всеми предписанными мерами получается далеко не у всех, в связи с чем возникает новое явлением, о котором еще пару недель назад никто не мог подумать, – «карантин-шейминг».

Реклама

Как сообщает телеканал Fox news, в США под его угрозу подпадают те, кто нарушает предписание о карантине или подходит ближе чем на пару метров к незнакомым людям на улицах и в магазинах. Согласно последнему распоряжению Белого дома, американцам можно собираться группами только до 10 человек. Однако даже скромные посиделки с друзьями могут вызвать негативную реакцию общественности.

Так, с градом возмущенных сообщений столкнулся председатель азиатской торговой палаты Аризоны Райан Уинкл, который опубликовал совместное фото из ресторана с друзьями в Instagram.

«Я начал получать сообщения, в которых было написано: «Эй, почему вы пытаетесь распространить вирус?» Я отвечал: «Нас было мало, все мыли руки и использовали дезинфектор, который стоял на столе», — сообщил Уинкль.

Ярким примером нового формата взаимодействия между гражданами США также стали многочисленные фотографии в соцсетях, на которых видно, что люди в очередях стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга. В церквях верующие также предпочитают отсесть на дальнюю лавочку и ни с кем не пересекаться.

В некоторых рабочих коллективах вирус посеял раздор: ряд сотрудников стремятся сохранить свое здоровье и призывают к этому остальных, сталкиваясь с непониманием и сопротивлением. Так, житель Чикаго Стив Дил попытался ввести на складе, где работает, правило носить маски. Тем не менее, коллеги только отмахнулись и теперь иногда специально покашливают рядом с его рабочим местом.

«Меня это очень раздражает», — признался мужчина корреспондентам Fox.

Паула Флэксер, ранее работавшая барменом в одном из заведений калифорнийского горнолыжного курорта, также высказала свое возмущение поведением сограждан: по ее словам, после объявления карантина все массово поехали из крупных городов в регионы, где из-за этого создается опасная ситуация.

«Когда люди из крупных городов убегают в маленькие, они не понимают, что медицинские ресурсы там ограничены. Это немного эгоистично», — заявила она агентству Associated Press.

На разные лагеря из-за COVID-19 разделились и россияне. Некоторые относятся к вирусу скептично и предпочитают его игнорировать, в то время как другие обливаются антисептиком и спешат избежать контакта с любым кашлянувшим.

«Я абсолютно спокойно отношусь к коронавирусу. Паника и беспокойство, постоянные разговоры об этом никак не изменят ситуацию. Но если вижу на улице человека в маске, хочется невольно от него отойти.

Да и я сама недавно поперхнулась в электричке, закашлялась, а после оглянулась вокруг и увидела пустую лавочку. Люди мгновенно пересели», — заявила «Газете.Ru» 21-летняя москвичка Ксения Панченко.

Для многих излишне спокойное отношение к вирусу и пренебрежение самоизоляцией становится спусковым крючком для настороженного отношения даже в адрес близких друзей. «Моя мать запретила мне видеться с подругой, брат которой пару недель назад вернулся из Италии и успел с ней увидеться мельком. На совесть давит, просит подумать о родственниках: мол, заражу их, сама себе не прощу потом. Причем после его возвращения уже прошел период карантина, но она все равно уверена, что мне стоит избегать их семью», — рассказала «Газете.Ru» 32-летняя Мира Войнова.

Тем не менее, вводить «карантинную дистанцию» в РФ пока не собираются. Держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга рекомендовано только пожилым людям – наиболее уязвимой группе в борьбе с COVID-19.

В сложившейся ситуации медики рекомендуют старшему поколению оставаться дома. «Я советую пожилым людям избегать контактов с посторонними, не говоря уже о тех, кто может быть заражен после возвращения из очагов пандемии, и внимательно следить за своим здоровьем. В случае проявления малейших симптомов сразу же звонить в скорую помощь», — ранее сообщал «Газете.Ru» российский пульмонолог, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.