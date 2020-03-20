После юбилея: мужчина принял мать за вампира и убил

47-летнего жителя Советского района Алтайского края приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство 75-летней матери, сообщает СК.

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По версии следствия, 27 июля 2019 года мужчина приехал на празднование юбилея мамы. Еще до собрания гостей пенсионерка и ее сын начали выпивать. В разговоре с порталом «Алтайская правда» дочь женщины рассказала, что когда она приехала поздравлять мать, то уже заметила, что родственники были нетрезвы.

Она также сообщила, что ее брат и мама часто выпивали и любили устраивать продолжительные застолья. Так произошло и в день трагедии – по словам самого осужденного, он даже несколько раз сходил в магазин за добавкой, так как купленных на юбилей напитков не хватило.

Ранее в СК сообщали, что в ходе празднования между родственниками возник конфликт, который так сильно разозлил злоумышленника, что он взял два ножа и не менее 14 раз ударил ими мать, после чего та от полученных ранений скончалась на месте.

Тем не менее, сам преступник рассказал на суде, что в течение всего рокового дня они общались с женщиной мирно – между ними не было никаких ссор. Это же подтвердила следствию и его сестра. В разговоре с «Алтайской правдой» она охарактеризовала преступника как «доброго и работящего» человека. По ее словам, мужчина никогда не ругался с матерью, несмотря на то что в нетрезвом состоянии она сама могла обидеть и оскорбить его.

По версии самого осужденного, после праздника, когда все гости разошлись, они с матерью пошли спать. Женщина легла на диван, в то время как ее сын расстелил себе одеяло на полу. Мужчина рассказал, что ему приснилось, будто на него напали вампиры, которых необходимо убить.

В состоянии сильного алкогольного опьянения, путая сновидение и реальность, он взял кухонный нож и напал на мать, думая, что она и есть существо, которое надо уничтожить.

Убийца пытался отрезать голову матери и только в этот момент осознал, что лишил ее жизни. Он положил нож в раковину на кухне и вызвал полицию.

После приезда сотрудников правоохранительных органов, мужчина сообщил им, что сам убил мать, так как ему показалось, будто она вампир.

Дочь убитой объяснила «Алтайской правде», что странности в поведении ее брата начались после его переезда в село, где жила мать. Там он начал много пить, из-за чего у него неоднократно случались галлюцинации.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Тем не менее сам осужденный утверждает, что пошел на преступление не по своей воле.

Похожий случай произошел 5 января 2020 года. Тогда, по версии следствия, в Ленинградской области 28-летний житель поселка Рощино убил 53-летнюю мать за то, что та опоздала на его день рождения.

По данным СК, женщина приехала в гости к сыну не 3 января, когда планировался праздник, а на день позже. В ходе ссоры, причиной которой стало опоздание матери, предполагаемый преступник схватил нож и нанес ей не менее 30 ранений.

После того как женщина скончалась, этим же ножом подозреваемый начал резать себе руки, а затем отправился в полицейский участок, чтобы рассказать о случившемся.

Сотрудники правоохранительных органов сразу же отправили мужчину в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Позже предполагаемый преступник заявил, что совершил расправу над матерью не столько из-за ее опоздания, сколько из-за того, что в детстве она сама часто грозилась его убить.

Следствие выяснило, что мужчина состоит на психиатрическом учете в городе Зеленогорске. При этом других судимостей у него нет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование дела продолжается – назначен ряд судебных экспертиз.