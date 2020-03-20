«Драконовские меры»: главврач Проценко рассказал о COVID-19

В городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке везут почти всех московских пациентов с подозрением на COVID-19. Как рассказал ее главврач телеканалу RT, все данные о распространении коронавируса в Москве открыты – оперативная информация предоставляется штабом по борьбе с распространением инфекции. При этом сами врачи ежедневно сверяют цифры во избежание дезинформации.

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«Да, у нас сейчас 62 подтвержденных COVID-пациента, мы этого не скрываем. Ситуация немного напряженная, потому что потихоньку начинает расти средний возраст пациентов. До этого были наши любимые «итальянцы», ребята молодые и девчонки, которые приехали из Италии, и мы понимали, что, наверное, это объясняло отсутствие у нас тяжелых пациентов. Были единичные пациенты, которые попадали у нас в отделение реанимации, да и то мы обходились и обходимся без ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Сейчас средний возраст стал постепенно сползать в сторону 37-39 лет, появляются и пожилые пациенты, с которыми мы должны быть настороже», — заявил Проценко.

По последним данным, в больнице №40 проходят лечение шесть человек пожилого возраста, один из них находится в реанимации. Как отмечает врач, все они заразились либо в поездках, либо от приезжих. В связи с этим говорить о резком увеличении числа пациентов нет смысла.

«Мы в Коммунарке коллекционируем больных людей. Если в России 147 подтвержденных (в настоящее время — 199 — «Газета.Ru»), а 62 находятся у нас, то это половина. Но это не означает экспоненциальный рост (резкое увеличение числа — «Газета.Ru») заразившихся — просто их свозят сюда, где мы постепенно набираем компетенции. По Москве сейчас 5 тыс. работающих аппаратов ИВЛ по всем городским больницам, в них входят также наркозные аппараты. Нарастает количество больных, нарастает потребность в медицинском персонале. При этом нам хочется сохранить ту планку пациенториентированности, которая задрана и очень поддерживается в Москве. Для этого нужно больше медсестер, которых мы сейчас приглашаем на работу».

Экспонента (график роста числа заболеваний — «Газета.Ru») COVID-19 сейчас прослеживается слабо – она сдерживается, пояснил медик. Тем не менее, резкие скачки уже наблюдаются: от 17 до 37 пациентов за одни сутки на прошлой неделе. В связи с этим медучреждения находятся в постоянной готовности к росту числа больных в первую очередь при помощи ресурсов и перепрофилизации стационаров.

«У нас к этому полностью готова 52-я больница, 68-я больница. Сама Коммунарка перепрофилировалась за 10 часов. <…> Кроме того, строится новая инфекционная больница на Калужской — как план «Б». Лучше перебздеть и выглядеть потом смешными, что за месяц построили и не пригодилось, чем у нас будет итальянский сценарий», — отметил Проценко.

Главный вопрос остается в том, по какому пути пойдет дальнейшее развитие пандемии на территории РФ: основных вариантов у нее два.

В первую очередь, это «китайский сценарий», который уже к маю-июню приведет к завершению вспышки коронавируса. Пример Италии заставляет надеяться на то, что пандемия отступит хотя бы к сентябрю.

Как объяснил медик, коллеги из Италии бьют тревогу о нехватке ресурсов и сил с начала марта. В противовес им спокойно себя ведут специалисты в Германии, правительство которой молча заказало наркозно-дыхательную аппретуру (10 тыс. аппаратов) у одного из старейших производителей, после чего все заводы страны стали работать только на внутренний рынок. В обеих странах заболевание развивается по экспоненте, однако Проценко уверен – в России такого развития событий удастся избежать.

«Тот факт, что пока развитие заболевания не идет по экспоненте — это не чудо. Это драконовские меры, которые используются в Москве, драконовские в плане отработки контактов и изоляции. У нас очень хорошее эпидрасследование», — сообщил собеседник издания.

Главный врач основного инфекционного госпиталя Москвы также описал клиническую картину болезни, которую ему удалось проследить у большинства зараженных COVID-19. Легкая форма проявляется через сухой кашель, лихорадку и высокую температуру (больше 38 градусов), которая может спадать сама по себе. Тяжелая форма – это сочетание лихорадки, кашля и одышки.

«Кашель непременно сухой, без мокроты. Плюс снижается напряжение кислорода в артериальной крови. Это происходит, потому что очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение, после чего она перестает выполнять свою основную функцию – перенос кислорода извне в кровь. От этого возникает компенсаторная одышка, потому что пациенту этого кислорода не хватает, и он начинает чаще дышать, чтобы компенсировать объем переноса кислорода», — объяснил он.

Самым простым способом избавить пациентов от осложнений Проценко назвал переворот больного со спины на живот. Благодаря этому жидкость, которая скапливается в легких, не поджимает легкие, не влияет на газообмен и позволяет пережить критическую ситуацию.

Что касается смерти пациентки, у которой был диагностирован коронавирус, то делать выводы пока рано, подчеркивает главврач. По его словам, достоверная информация появится только после того как придут результаты анализов от «Вектора» (Государственный центр вирусологии, где проверяют результаты анализов на COVID – «Газета.Ru»).

«Дьявол в мелочах. Предположительно коронавирус был подтвержден. Давайте дождемся результатов вскрытия. Это был пожилой пациент, ухудшение наступило от ухудшения ритма сердца. Какой удельный вклад здесь внес COVID, можно только рассуждать. Но пожилые пациенты – причем не важно, где они находятся, в России или в Италии – они уходят от доконпенсации их хронических недостаточностей, конечно, на фоне температуры и инфекции», — подчеркнул он.

Для того чтобы обезопасить себя и близких? главный специалист по COVID в России дал простые рекомендации: не паниковать, следовать тем инструкциям, которые публикуются на сайтах (стопкоронавирус.рф), и беречь пожилых людей.

При этом искать у себя симптомы и при любых сомнениях срочно делать тест на вирус также не стоит – в результате можно только добиться негативных последствий.

«Тест на коронавирус нужен группе высокого риска. Если у вас першение в горле и температура, самоизолируйтесь. Лишние проверки могут быть даже вредными, потому что лишние контакты могут быть уже в лаборатории», — заключил врач.

В отдельном интервью для «Би-би-си» Проценко также подчеркнул, что носить маски здоровым людям противопоказано – они не помогают: «Маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим — только самоизоляция».