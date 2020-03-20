«Бланки закончились»: как красноярцы пошли на штурм в аэропорте

В красноярском аэропорту туристы, вернувшиеся из Таиланда, устроили давку из-за долгого ожидания бланков на самоизоляцию. Об этом сообщает региональный портал NGS24.ru

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По данным издания, пассажирам еще в самолете сказали, что все обязаны получить постановление и соблюдать спокойствие и терпение. «Сказали, не выпустят, пока не заполним бланки. Весь маразм заключается в том, что больше всего шансов заразиться этим долбаным коронавирусом в местах большого скопления людей», – рассказала в Instagram пользователь с ником anyamishka.

В итоге около 800 человек с трех рейсов стояли в здании на выходе из аэропорта. Причиной задержки стало то, что три сотрудника Роспотребнадзора вручную заполняли требования о добровольном карантине. Как сообщает очевидец, спустя 2 часа бланки заполнили 50 человек, а потом листы закончились, после чего люди стали возмущаться.

После многочасового ожидания красноярцы устали и решили сами прорваться к выходу из аэропорта. Люди толпой двинулись к дверям, не обращая внимания на сотрудников полиции — многие так и не получили справок о карантине.

«У людей начала ехать кукушечка. Трое сотрудников полиции не могли остановить разъяренную толпу. Мы вышли со всеми без документов и карантина», — написала в соцсетях красноярка.

Однако, как рассказали газете «Комсомольская правда» в местном отделении Роспотребнадзора, бланков постановлений об изоляции было достаточно — они закончились только в пункте заполнения. По мнению сотрудников, туристы просто не захотели больше ждать доставки новых бумаг.

«Да, это заняло много времени, ведь все сведения заносились вручную. Нужно было просто подождать», — подчеркнули в региональном ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре признали: специалистов и в самом деле было мало. Теперь их количество в аэропорту увеличилось. Тем, кому не удалось получить направления, их доставят на дом. Если эти пассажиры не успели оставить адреса, им нужно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора.

«Сразу скажу, что двери остались целыми, имущество аэропорта не пострадало. Приземлились два «Боинга» с интервалом в 4 минуты. Общее число пассажиров — 650. Эмоции были гневные. Эпидемиологи вызвали на помощь сотрудников линейной полиции, но сдержать людей не удалось», — рассказал сайту kp.ru начальник отдела внешних коммуникаций аэропорта Василий Торгашин.

Отметим, что такие проверки проводятся во всех аэропортах России. Согласно протоколу, по прилету командир экипажа предупреждает туристов о необходимости заполнить анкету. Причем это касается и транзитных пассажиров.

В ней необходимо указать контактные данные, места, которые пассажир посещал за последние 7-10 дней, куда планирует направиться дальше и каким способом. Эти анкеты необходимо заполнить и сохранить — бумага предоставляется на трех языках: русском, китайском и английском.

Затем в салон самолета заходит человек, одетый в защитный костюм, и измеряет температуру людей. Исследование проходит бесконтактным способом. Однако, если у специалиста возникли подозрения, он измеряет температуру несколько раз.

После этого пилот объявляет, что все могут выходить из самолета за исключением тех, у кого была температура, и их близких. Оставшихся на борту проверяют дополнительно.

После прохождения паспортного контроля людей ждет пост сотрудников Роспотребнадзора. Специалисты проверяют, куда едет пассажир, оставил ли он свои контактные данные. Также у пассажиров спрашивают, нет ли у них каких-либо симптомов заболевания.

«Я прилетела — надеюсь, что без коронавируса. В самолете тебе дают анкету на заполнение и памятку. В аэропорте после паспортного контроля стоит медицинский. У тебя измеряют температуру, проверяют анкету. Затем фотографируют тебя, твой посадочный, главную страницу паспорта, а также место, где стоит штамп о прилете. Затем повторно выдают памятку по коронавирусу», — рассказывала «Газете.Ru» 22-летняя москвичка, которая 7 марта прилетела из Милана.

Если все в порядке, то специалисты выписывают предписание о двухнедельной изоляции и отпускают пассажира.