«Все появится после пандемии»: куда пропали маски

Поставка медицинских масок в необходимых объемах может возобновиться только к концу пандемии коронавируса COVID-19, сообщил «Газете.Ru» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

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Специалист по исследованию инфраструктуры российского фармрынка заявил, что у сложившейся ситуации есть несколько причин. Первая заключается в том, что чиновники стремятся наказать аптеки за повышение цен на средства индивидуальной защиты (СИЗ), а торговые точки, в свою очередь, из-за страха вовсе перестали закупать маски.

Отметим, что после того, как 5 февраля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у аптек, завышающих стоимость медицинских расходников, надо отбирать лицензию, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила все подобные организации и стала применять к ним меры антимонопольного регулирования.

«Вмешались чиновники, которые в какой-то момент начали ходить по аптекам и журить работников за то, что маски продаются по завышенным ценам – в итоге они пропали совсем.

Кроме того, виноват, как первопричина, ажиотажный спрос. Из-за него, например, на производствах не хватает сырья – тканого материала для масок. Если взглянуть реалистично, то, как только пандемия закончится, у нас все появится», — пояснил Беспалов.

Отметим, что о необходимости в росте производства средств индивидуальной защиты в связи с распространением коронавируса президент России заявил еще 18 марта. Он подчеркнул, что в борьбе с пандемией необходимо учитывать все аспекты, связанные с рисками возможного распространения инфекции.

Однако, как утверждает Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), занимающейся координацией предпринимательской деятельности аптек, на рынке все еще существует большая проблема, связанная с нехваткой средств индивидуальной защиты.

«Масок в аптеках нету. У поставщиков масок нету. Вопросы про то, когда они будут, к поставщикам и производителям», — заявил глава организации «Газете.Ru».

То же самое сообщили «Газете.Ru» в компании «Биомедторг», ориентированной на производство бахил и поставку медицинских масок, халатов и комбинезонов. «Масок нет в наличии до конца мая. Так как по маскам у нас не собственное производство, мы их не успели приобрести до эпидемии. Но сейчас уже никто ничего не понимает — нигде масок нет», — отметили на предприятии.

При этом еще 12 февраля в Минпромторге заявили, что России не грозит дефицит медицинских масок. На тот момент, по словам главы ведомства Дениса Мантурова, производилось 1,2 млн масок в сутки – при этом предприятия имели возможность нарастить объем еще до 1,5 млн масок.

«Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность в медицинских масках. <…> Мы уверены в главном: при дополнительной потребности, мы справимся с задачей дополнительного производства», — подчеркивал министр в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

Но уже сейчас стало известно о нехватке рабочих рук для производства масок.

В связи с этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение нескольким ведомствам рассмотреть вариант с привлечением военнослужащих, заключенных и студентов к пошиву средств индивидуальной защиты. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к правительству.

По предварительным данным, поручение было адресовано Минпромторгу, Минобороны, Минпросвещению, Минобрнауки и Росгвардии, писало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Датирован данный документ, по информации СМИ, 15 марта.

В нем премьер предложил реализовать план по изготовлению медицинских расходников в два этапа. На первом этапе будут задействованы производства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) – таким образом, изготовление масок ляжет на плечи заключенных.

На втором этапе к работе привлекут военнослужащих, в том числе и Росгвардию, а также студентов. Их направят на предприятия по пошиву масок для наращивания объема производства, сообщают СМИ со ссылкой на поручение главы правительства.

Первым о начале изготовления медицинских масок в исправительных учреждениях сообщил начальник ФСИН Чувашии Александр Робота. «По поручению правительства России наша система привлечена к изготовлению медицинских масок. Мы тоже участвуем в решении этой задачи», – сообщил правоохранитель РИА «Новости».