«Первая потеря»: умерла 79-летняя москвичка с коронавирусом

79-летняя москвичка с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» скончалась в инфекционной больнице №2, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новым заболеванием.

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По данным штаба, женщина была госпитализирована с подозрением на инфекцию 13 марта, однако на следующий день родственники забрали ее из государственной больницы, чтобы перевести на лечение в частную медицинскую организацию. Там выяснилось, что москвичка заражена коронавирусом – после этого ее в экстренном порядке перевели в инфекционную больницу №2.

Состояние пациентки было тяжелым: с каждым днем усиливалась дыхательная недостаточность, в связи с чем врачи назначили ей комплексную интенсивную терапию. Отмечается, что в учреждении женщина лежала в изолированном боксе в отделении реанимации.

Помимо коронавируса, москвичка имела несколько хронических заболеваний – в частности сахарный диабет второй типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, уточняет главврач больницы Светлана Краснова.

Согласно заявлению оперштаба, смерть женщины наступила в результате пневмонии, которая развилась на фоне выше перечисленных заболеваний, а также артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, мочекаменной и церебровасулярной болезней.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что это «первая потеря от коронавирусной инфекции». Он также выразил соболезнования ее близким и родным.

На данный момент все лица, контактировавшие с москвичкой, установлены. Они находится под медицинским наблюдением – пока ни у одного из пациентов нет тяжелых симптомов инфекции, отмечают в оперштабе.

Оперштаб напоминает, что COVID-19 особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому о них необходимо заботиться, не пуская в места массового скопления граждан. На данный момент в России зафиксированы 147 случаев инфицирования, смогли побороть болезнь уже пять человек.

В правительстве страны уверили россиян, что усиленные ограничительные меры внутри государства будут обязательно введены при необходимости. В частности речь идет об отмене массовых спортивных и культурных мероприятий, а также обеспечении домашнего режима труда для работников.

«Внутри России продолжат приниматься и при необходимости будут усилены ограничительные меры. В их числе <…> проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников», — написано в заявлении на сайте кабмина.

Там также обратили внимание, что изоляция и строгое медицинское наблюдение сохраняется для граждан, приехавших из-за рубежа.

Изменению в связи с пандемией подвергся порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов людям, находящимся на карантине – теперь их можно оформлять дистанционного без осмотра врача, а оплата труда будет производиться изолированному сотруднику авансом до закрытия больничного.

«Во исполнение постановления Главного санитарного врача даны поручения субъектам Российской Федерации проводить работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по организации режима труда работников, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня», — отмечается в сообщении на сайте правительства.

В завершении кабмин порекомендовал гражданам ограничить контакты, а также в случае возникновения симптомов ОРВИ вызвать скорую помощь. Работодателям чиновники предложили рассмотреть возможность перевода сотрудников на домашний режим работы.