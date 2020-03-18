Заседания по видеосвязи: COVID-19 добрался до судов

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление выпустил президиум Верховного суда РФ.

Реклама

Согласно документу, теперь внимание судов будет обращено только на

дела «безотлагательного характера»: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие.

Случаи, которые требуют приказного, упрощенного производства также будут рассмотрены, уточнили в ВС.

Суды также обязали приостановить личный прием граждан — подача документов будет осуществляться через электронные интернет-приемные и по почте. Попасть в здание не смогут и те, кто не имеет отношения к процессам.

Помимо этого, ВС постановил при наличии технической возможности проводить рассмотрение дел с использованием систем видео-конференц-связи. При малейших признаках заболевания все судьи и работники судебных аппаратов должны перейти в режим самоизоляции. Все новые ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.

На неопределенный срок отложились рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-главе правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, назначенное на 20 марта, а также прения сторон по делу «Нового величия» 24 марта, в ходе которых представители гособвинения должны были запросить для обвиняемых наказание. Не состоится в назначенный срок (26 марта) и повторное рассмотрение апелляции на приговор гражданскому активисту Константину Котову в Мосгорсуде.

Слушателей и журналистов также не допустят на процессы о продлении ареста Михаилу Абызову (26 марта), братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым (30 марта), экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину (19 апреля), бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику гендиректора «Газпрома» Раулю Арашукову (30 апреля).

Ранее в связи с угрозой распространения коронавируса в СИЗО и колониях также заработали новые ограничительные меры — заключенным запретили свидания с родственниками и друзьями. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

Мера действует с 16 марта и будет отменена только после особых указаний. Как пояснили в ведомстве, таким образом получится снизить риск заболевания COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников учреждений.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России», — указано в сообщении.

В учреждения уголовно-исполнительной системы также запрещено пропускать людей с повышенной температурой, а также лиц, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу в течение последних двух недель. При выявлении у заключенных симптомов заболевания их немедленно госпитализируют.

В то же время беспрепятственно попасть в СИЗО теперь могут те, кто нарушил карантин по коронавирусу — это влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статья 236 УК РФ). COVID-19 внесен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление правительства РФ от 31.01.2020 № 66). Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения.