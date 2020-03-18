Новые меры: как изменится жизнь россиян из-за COVID-19

Преодолели отметку в 200 тысяч

— 216 271 человек по всему миру заражены коронавирусом, 8 945 уже скончались, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. При этом 80% всех случаев приходятся на два региона – Европа и Азиатско-тихоокеанский регион.

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— Дети болеют коронавирусом реже, чем взрослые, однако также могут переносить его в тяжелой форме, сообщили в ВОЗ. Соответствующие примеры уже встречались в Китае, где в результате заражения умер один ребенок.

Жителей Подмосковья ждут проверки

— В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. 31 заболевший обнаружен в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. Общее число зараженных достигло 147 человек.

— Между тем российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением COVID-19, заявил источник в правительстве страны РИА «Новости». По словам собеседника, если ситуация с пандемией ухудшится, могут быть отменены или сокращены массовые культурные, спортивные мероприятия, а также введена дезинфекция помещений предприятий и ведомств.

Кроме того, в правительстве думают об изменении режима работы предприятий и обсуждают возможный выпуск рекомендации для работодателей об удаленной работе сотрудников.

— Российские суды будут рассматривать только дела «безотлагательного характера» из-за распространения вируса, постановил президиум Верховного суда РФ. Будет также ограничен доступ в суд лиц, не являющихся участниками процесса, и личный прием граждан. Большинство заседаний будет проходить в видео-формате.

— Всех жителей Подмосковья проверят на коронавирус, пообещал губернатор региона Андрей Воробьев. Новые меры противодействия COVID-19 распространятся даже на тех, у кого нет симптомов ОРВИ и контакта с зараженными.

Школьники и студенты сидят по домам

— В Италии отметили резкое увеличение количества жертв коронавируса — оно выросло на 475 и достигло 2978 человек. Число заболевших COVID-19 во Франции за сутки увеличилось на 1,4 тыс., 89 человек умерли. В Великобритании заразились еще 676 человек.

— В Германии зафиксировано 12,3 тыс. зараженных, скончался 31 человек. Канцлер страны Ангела Меркель заявила в обращении к нации, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.

— В Испании задержали почти 90 человек за нарушение режима карантина по коронавирусу. Французские полицейские, в свою очередь, за сутки выписали более четырех тысяч штрафов за несоблюдение самоизоляции.

— Женщина с подозрением на коронавирус COVID-19 умерла на Украине, сообщил мэр города Руслан Марцинкив. 33-летняя женщина из Черновицкой области стала второй жертвой вируса в стране.

— Правительство Шотландии отложило проведение референдума о независимости из-за пандемии коронавируса. «Это позволит нам сосредоточить все имеющиеся ресурсы на нынешних и будущих нуждах в этих беспрецедентных обстоятельствах. Из этого следует, что референдум в этом году не состоится», — отметил шотландский секретарь по конституционным вопросам Майк Расселл.

— Более половины всех школьников и студентов планеты не посещают учебные заведения на фоне распространения COVID-19, сообщили в ЮНЕСКО.

«К концу вторника более 850 миллионов детей и молодых людей — примерно половина населения школьного и студенческого возраста — не имеют доступа к своим учебным заведениям, так как школы и университеты закрылись», — указано в коммюнике организации.