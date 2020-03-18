Прерывание беременности: почему ошибаются врачи

«Иди, все равно завтра приедешь с кровотечением»

Омские следователи запустили проверку в городской больнице №8 после того, как местные жительницы пожаловались на врачей, якобы ставивших им неверные диагнозы при беременности. Впоследствии ошибки специалистов могли привести к гибели неродившихся детей, сообщается на сайте регионального Следкома.

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Первой о халатности медиков горбольницы рассказала 22-летняя омичка Анастасия Жидкова. Девушка узнала о том, что ждет ребенка, в феврале 2019 года. На пятой неделе беременности она почувствовала сильные боли в животе и решила лечь на сохранение в ГБ №8.

Во время госпитализации состояние омички постепенно ухудшалось, поэтому лечащий врач отправил ее на УЗИ. «Соседки по палате сразу меня предупредили, если будет женщина сидеть в кабинете, то уходи и жди дня, когда будет другой медик, но я не стала обращать внимание. По стечению обстоятельств действительно принимала бабулька в этом кабинете», — рассказала девушка на сайте pz-omsk.ru.

По словам пациентки, узист грубо обращалась с ней и сильно давила на живот. «Что ты от меня хочешь услышать? Ты видишь какие у тебя выделения? У тебя выкидыш! Мертвая беременность! Плод не развивается! Тебе дадут таблетки, либо утром прочистят», — процитировала слова врача Жидкова.

После того как девушке сообщили этот диагноз, она долго плакала, однако решила, что стоит перепроверить информацию в другой клинике. Возникла одна проблема — пациентку горбольницы не захотели выписывать. Врачи настаивали на том, чтобы она осталась до следующего утра на чистку (процедура очищения матки после замершей беременности — «Газета.Ru»).

Девушка начала угрожать медикам полицией, они согласились ее отпустить, но при этом запретили забирать результаты УЗИ и анализов.

«Мне заявили, что я не пролежала и трех дней, чтобы делать выписку. После этого я стала просить сделать хотя бы ксерокопию за свой счет, но мне отказали. Далее я увидела в руках у администратора папку со своей фамилией и поняла, что там лежат все мои анализы, УЗИ и заключение. Я выхватила свою папку, на что она начала кричать и возмущаться», — вспоминает омичка.

Заметив, что ее призывы вернуть папку не сбивают агрессивный настрой пациентки, администратор все же позволила сфотографировать документы, после чего проводила девушку фразой: «Иди, все равно завтра приедешь с кровотечением, посмотрю, как ты будешь молить о помощи, если дотерпишь до завтра», — вспомнила девушка.

На следующий день Жидкова сходила на прием к узисту в омский клинический роддом №1: «Мне сказали, что нужно было подождать еще пару дней и только после приходить, на что я ответила: «Если ребенок жив, а я не буду знать этого и буду плакать так же, то он действительно может не выжить».

«Идите на чистку»

Результаты нового УЗИ показали, что сердце ребенка бьется. Родив здорового ребенка, девушка поделилась своей историей в соцсетях, где сразу же получила многочисленные отклики, — жительницы Омска сообщали, что столкнулись с той же проблемой в городской больнице №8.

Так, одна из рожениц, Татьяна Федоренко рассказала «Газете.Ru», что летом 2018 года ее госпитализировали в это учреждение на первом месяце беременности. УЗИ показало, что плодное яйцо только опустилось в матку (когда при обследованиях врачи видят плодное яйцо в матке, беременность считается подтвержденной — «Газета.Ru»), однако через четыре дня девушку вновь отправили к узисту.

«Делала его женщина в возрасте. Она очень грубо заявила мне: нет у вас ни эмбриона, ни желточного мешочка. Я, естественно, в слезы — сказала лечащему врачу, что поеду делать УЗИ в другое место, но меня не отпустили.

Потом через пять дней в этой больнице мне снова делают УЗИ, но уже молодой мужчина. Он увидел и эмбрион, и желточный мешочек», — пояснила девушка. В случае отсутствия последнего девушкам ставится диагноз, свидетельствующий о регрессирующей беременности, при котором необходимо провести удаление плодного яйца и выскабливание полости матки.

Подобная история произошла и с жительницей города Глазов на севере Удмуртской Республики Наталией Даниловой. Как сообщила женщина «Газете.Ru», ее беременность также едва не прервали из-за халатного отношения врача.

«Мы с мужем так давно мечтали о втором ребенке, но этого не происходило. И тут заветные две полоски. Но что-то пошло не так. Срок был совсем маленький, еще 3-4 недели, когда у меня вдруг заболел живот. Я обратилась в больницу, где участковый врач поставила угрозу выкидыша и отправила лежать в патологию для беременных. На УЗИ врач сказал мне страшные слова: «У вас замершая беременность, идите на чистку», — вспоминает Данилова.

Однако сразу избавляться от плода женщина не захотела — написав отказ, она обратилась в другую клинику для повторного УЗИ. Сразу же после исследования врач сообщила: «Ваш ребенок жив, сердцебиение есть».

«УЗИ проверочное, конечно, делала в другой клинике. Врач показала мне сердцебиение ребенка. Конечно, угроза прерывания все же была, поэтому я снова легла в больницу, но уже в другую. Моей малышке сейчас 8 месяцев», — заключила собеседница издания.

Как роженицам избежать трагедии

Как объяснила «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог Елена Иванова, диагноз «замершая беременность» или «пустое плодное яйцо» часто ставится пациенткам, которые приходят на обследование на сроке до шести недель — в этот период не всегда можно стопроцентно определить, развивается плод или нет.

«Беременность является развивающейся только тогда, когда мы видим сокращение сердечной трубки. Это происходит на сроке шесть-семь недель.

На ранних стадиях врач ставит только предварительный диагноз, опровергнуть его можно в первую очередь путем исследования гормона беременности, который должен увеличиваться или падать. Только после этого уже стоит говорить о чистке или аборте», — рассказала медик.

По словам Ивановой, принимать наиболее рациональные решения врачи могут только на сроке беременности от трех месяцев. Это доказывает опыт не только отечественных, но и зарубежных специалистов.

«Беременность считается здоровой и состоятельной только на сроке 12 недель. В Европе раньше этого срока даже не смотрят сердцебиение. Если пациенткам ставят диагноз на более ранних сроках, то быть уверенной, что он верный, нельзя. Всегда стоит перепроверяться, чтобы исключить любую возможность ошибки», — отметила врач.

Делать УЗИ в нескольких местах при наличии сомнений посоветовал и врач ультразвуковой диагностики Владимир Сурсяков. По его словам, привести к ошибкам может целый ряд факторов, которые не всегда зависят только от медика.

«В некоторых случаях пациентки приходят делать УЗИ слишком рано, когда сердцебиения еще даже не может быть — оно появляется на сроке где-то от пяти недель. Кроме того, нужно изначально правильно поставить срок. Можно ошибиться в подсчетах, и тогда врачи констатируют, что размеры плодного яйца не соответствуют сроку и развитие беременности отстает. В таком случае она будет считаться неразвивающейся.

В некоторых клиниках также могут быть аппараты низкого качества, которые не позволяют увидеть плодное яйцо и сам эмбрион из-за каких-то сбоев. Это такая ситуация, где нужно семь раз проверить, прежде чем укладываться на операционный стол», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Тем не менее затягивать с принятием решения об аборте в случае «замершей беременности» нельзя — в противном случае у пациентки могут начаться необратимые изменения в организме. «Если не сделать этого вовремя, может начаться воспаление из-за неразвивающегося плода, которое впоследствии приведет к бесплодию», — заключила Иванова.