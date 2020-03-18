Прямо у суда: свердловчанин зарезал жертву домашнего насилия

В Свердловской области возле судебного участка №8 Первоуральского городского суда 37-летний местный житель зарезал сожительницу и ранил пристава. Об этом сообщает региональный портал E1.Ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Как передает портал kp.ru, предполагаемый злоумышленник систематически избивал женщину, после чего та обратилась в полицию — на него завели административное дело по статье 6.1.1 КОАП РФ «Побои».

В среду, 18 марта, должно было состояться заседание по этому делу. Свердловчанка шла на этот процесс, когда на улице на нее напал сожитель. «Она забежала к КПП и прокричала приставу: «Помогите». Следом за ней в здание суда забежал мужчина с ножом. Пристав закрыл женщину собственным телом.

Он был в бронежилете, поэтому нападавший начал наносить ему удары в руки. Но пристав сумел оказать мужчине активное сопротивление. Поняв, что ему его не одолеть, нападавший убежал», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали в больницу — от многочисленных ножевых травм она скончалась. Пристав также находится в медучреждении. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. «У нападавшего раньше были проблемы с законом», — сообщил представитель местного УВД Валерий Горелых. Он добавил, что на месте происшествия проводятся следственные мероприятия. Возбуждены уголовные дела об «Убийстве» и «Покушении на убийство».

Похожая история произошла в Кемеровской области 20 января. 45-летний житель открыл огонь из ружья в мировом суде Новокузнецка. По данным регионального СК, сначала мужчина выстрелил в пристава, а затем — в 43-летнюю женщину.

Сотрудник суда скончался в машине скорой помощи. Пострадавшей женщине провели операцию, она получила множественные ранения в лицо и оба плеча.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по части 2 ст. 105 УК «Покушение на убийство двух лиц», однако позже оно было переквалифицировано в связи со смертью пристава. Злоумышленник арестован.

СМИ передавали, что пострадавшая женщина проходила свидетелем по делу, в котором стрелок был обвиняемым. Telegram-канал «Регион 142» сообщал, что подозреваемого зовут Артем Пакалов.

«Беспредел в том, что так ко мне относились. Я был потерпевшим, а судили меня. Судили, издевались надо мной, подавали иски, привлекали к уголовной ответственности незаконно, административной. Все документы фальсифицировались. Она просто покупала судей, прокуроров. Кровь на их руках», — пояснил сам Пакалов «360».

По словам мужчины, за полтора года он «прошел через ад». Ранее он якобы предупреждал правоохранителей о возможном срыве.

«На меня оказывалось такое давление, что я, являясь потерпевшим, отказался от материального ущерба, от привлечения к уголовной ответственности, заявил, что я хочу примириться. Они сфабриковали. Они сказали: «Мы тебя посадим, за такое преступление тебя изобьют и опустят в тюрьме», — отмечал житель Кузбасса.

Известно, что ранее он попадал в поле зрения СМИ в связи со скандальным происшествием, однако тогда он проходил по делу как потерпевший. По сообщениям местных СМИ, летом 2018 года у мужчины возник конфликт с соседом по садоводческому товариществу «Надежда».

Ситуация обострилась, когда сыну Пакалова сломали велосипед другие дети. В результате ссоры сосед Пакалова попытался сбить его на тракторе, а также протаранил гараж.