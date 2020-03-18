«Не убивать хозяев»: врачи рассказали о видах COVID-19

Чем отличаются типы коронавируса

Коронавирус COVID-19 мутировал, в результате чего в настоящее время в мире распространяется несколько его разновидностей. Об этом сообщил «Газете.Ru» замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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По словам эксперта, сейчас существуют два подтипа нового заболевания. Первый — это ослабленный подтип: с каждым переходом от инфицированного человека к новой жертве он становится все менее опасным. «Это адаптация вируса к тому животному, к которому он переходит — во время каждого нового заражения происходит постепенное ослабление агрессивных свойств вируса. Это связано с тем, что ему невыгодно, чтобы жертва умирала сразу», — пояснил замглавы института Роспотребнадзора.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова добавила, что таким образом коронавирус хочет, чтобы его носитель дольше передавал инфекцию контактирующим с ним людям. «У многих вирусов есть большое количество подтипов. В интересах вируса не становиться сильнее, не убивать быстро своих хозяев, а найти способ жить», — рассказала специалист «Газете.Ru».

Эпидемиолог Покровский предположил, что менее агрессивный вирус на данный момент и циркулирует в Китае. Второй подтип — самый губительный — в КНР тоже существовал, но он покинул страну еще на этапе первых случаев инфицирования. «Есть версия, что в Европу попал именно второй агрессивный подтип — то есть первоначальный вариант вируса. Предполагается, что в Италию приехал человек, который заразился от самой первой группы больных в Китае.

Все симптомы агрессивной разновидности коронавируса усилены — кроме того, именно он в большинстве случаев приводит к смерти», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что более тяжелый подтип вируса может подобным образом мутировать и в Европе и, в конце концов, ослабнуть.

С тем, что по миру расходится не один COVID-19, а целых два его подтипа, согласны исследователи из Академии наук Китая, а также завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

Глава лаборатории российского вуза считает, что агрессивный подтип коронавируса давно покинул КНР, перейдя в Италию. «В Китае практически выздоровели все, кто заболел в феврале», — напомнил Нетесов «Интерфаксу».

Специалист добавил, что если ученым все-таки удастся разработать вакцину против COVID-19, то она сможет одолеть обе разновидности болезни.

Ученые из КНР в свою очередь еще 4 марта обнародовали результаты исследований о разновидностях коронавируса — им удалось изучить 103 образца новой инфекции. Отчет оказался в распоряжении местной газеты «Бэйцзин жибао».

Китайские специалисты выяснили, что со времен первых случаев инфицирования вирус мутировал уже 149 раз — при этом, согласно их исследованиям, он развился в два подтипа: один ученые назвали S, другой — L.

Так, тип S — это, согласно материалам Академии наук Китая, первоначальный вирус, который и передался человеку от летучих мышей. Тип L тоже представляет собой раннюю разновидность, встречавшуюся в основном в Ухане в самом начале эпидемии — этот подтип, по словам ученых, самый заразный. Из 103 образцов на S-тип приходится 30%, а на L-тип — 70%.

Повторит ли Европа судьбу Китая

В пользу утверждений российских медиков говорит статистика распространения COVID-19, публикуемая ВОЗ. На данный момент в европейском центре пандемии Италии 27980 зараженных коронавирусом — при этом за одни сутки, с 17 по 18 марта, их стало на 3233 больше.

В Китае по-прежнему много инфицированных — 81116, но при этом за сутки прибавилось только 39 новых случаев заболевания.

По данным комитета по вопросам здравоохранения КНР, стране еще в начале марта удалось преодолеть пик распространения коронавируса. Замглавы института эпидемиологии Роспотребнадзора Покровский отметил, что Европе, а также странам, которые не входят в союз, удастся в скором времени, подобно Китаю, победить новую инфекцию.

«Любая эпидемия затухает вообще сама по себе. Например, англичане решили, что лучше им перезаразиться коронавирусом, чтобы выработать иммунитет. Этот вариант сработает и действительно окажется более экономичным, но, к сожалению, это грозит гибелью пожилых англичан. Мы, конечно, такого метода не придерживаемся — будем защищать всех и вирус преодолеем», — заключил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».