«Святой источник и баня»: как депутаты спасаются от COVID-19

Баня, антисептики и никаких рукопожатий

Депутаты Госдумы не намерены самоизолироваться в связи с распространением коронавируса COVID-19, однако они соблюдают необходимые меры безопасности, сообщил «Газете.Ru» председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Он отметил, что в Думе регулярно проходит дезинфекция — уборщики протирают столы, поручни и дверные ручки три раза в день. Также на входе в здание у всех парламентариев и других сотрудников аппарата проверяют температуру. Но и сами депутаты стараются соблюдать правила гигиены и не здороваются за руки, отметил Нилов.

«Лично я регулярно окунаюсь в святой источник, а также хожу в баню, которая уничтожает заразу. Обязательно употребляю в пищу продукты, которые содержат необходимые витамины, и занимаюсь спортом.

Другие депутаты тоже делают все, чтобы вирус в здании не развивался и не сохранялся», — заверил председатель комитета.

Между тем первый зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков рассказал «Газете.Ru», что в случае, если избежать пожатия руки не удалось, он сразу использует антисептик.

«Антисептиком для рук я пользуюсь постоянно — и семью свою приучил. Кроме того, я стал обращать внимание на манипуляции с деньгами. После любого прикосновения к деньгам сразу беру антисептик, потому что деньги держат в руках и миллионеры, и бомжи», — подчеркнул депутат.

Измеряют температуру и на входе в Совфед — также в здании установили стойки с антисептиками, с помощью которых сенаторы и посетители палаты дезинфицируют руки, сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский. «Руками не касаться лица, избегать прямых контактов с человеком — всему этому мы следуем. Какие бы меры ни были приняты, режим самоконтроля и самодисциплины должен оставаться», — подчеркнул сенатор.

«Должен быть здравый запас круп»

Между тем как Рязанский, так и депутат Нилов не намерены поддаваться «паническим настроениям» и скупать продукты из магазинов. «Люди поддаются панике и истерике, когда пребывают в состоянии неведения и не понимают, чем пандемия закончится. Но надо помнить, что недобросовестные коммерсанты из-за таких проявлений начинают взвинчивать цены», — подчеркнул Нилов.

Сенатор уверяет россиян, что продуктов в стране хватит на всех, поэтому скупать их в экстренном порядке не нужно. «Задача всех тех, кто занимается этими вопросами, не допускать пустоты на прилавках. Все, что ушло с полки, должно быть вновь на ней. В магазинах, как сообщили в АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли — «Газета.Ru»), запас на складах есть на восемь недель. В стране, конечно, гораздо больше. Поток товарных ресурсов никто не останавливал», — сообщил Рязанский.

В свою очередь депутат Лысаков, напротив, призвал россиян сделать запас круп, но «в здравых количествах». «Дома должен быть запас круп — пара-тройка пачек пшена и гречки. Но здравый запас, то есть не десятки упаковок. Кроме того, необходимо иметь набор макарон.

Единственное, что я не понимаю, почему люди сейчас закупают туалетную бумагу — воды что ли нет?» — заявил депутат.

Он также считает, что пандемия действительно может привести к недостатку продуктов в некоторых магазинах. «Но у нас есть магазины с низкими ценами и с высокими. Если в каких-то исчезнут продукты, то всегда можно купить в более дорогом магазине то, что тебе надо. Однако я не думаю, что исчезновение продуктов будет системой», — сообщил Лысаков.

Почему улицы и магазины могут опустеть

Депутаты также рассказали, при каком раскладе в России могут опустеть улицы и полки магазинов. «Конечно, если инфицированные сбегают, а такие случаи у нас уже есть, то они подвергают опасности жизнь и безопасность других, что может привести к запустению. Нужно набраться сил и терпения на карантине. Мы видим, что творится в Китае и Европе, где умерло уже много людей. Все примеры перед лицом», — уточнил Нилов.

Кроме того, россияне будут вынуждены остаться дома на долгое время, а также питаться купленными заранее продуктами, если власти выберут стратегию полной самоизоляции. «Тогда мы все выходим на две недели в отпуск, и жизнь замирает: производственная, спортивная, культурная — все как в Европе. Есть и второй вариант стратегии — деятельность города не прекращается, но идет массивная обработка среды обитания», — пояснил сенатор Рязанский.