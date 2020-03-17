Держали детей на цепи: родителям-тиранам вынесли приговор

В Алексеевском районе Республики Татарстан суд вынес приговор семейной паре, которая систематически издевалась над приемными детьми — в итоге один из них был убит. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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В марте 2016 года 40-летний Роман Григорьев и его супруга — 38-летняя Элла Григорьева из деревни Красная Горка — заключили договор с исполкомом Алексеевского района о передаче им под опеку четырех детей: 7, 8, 9 и 4 лет.

Однако после того, как они попали в семью, их стали систематически избивать и пытать. Как установил суд, детей унижали за взятые без спроса конфеты и даже за не вымытые руки. Так, летом 2018 года опекаемые без разрешения выпили сок, за это Григорьев разрезал пустую коробку на четыре части и заставил их съесть ее.

Кроме того, в июле 2018 года приемная мать пошла в баню с девятилетней падчерицей, где облила ее из ковша кипятком. Позже медики диагностировали у девочки ожоги 20% поверхности тела второй и третьей степени.

Более того, портал kp.ru выяснил, что Григорьева в качестве наказания привязала девочку к кровати и не давала ей спать, а также прикрепила к ней цепь, которую используют для выпаса скота. Соседи также сообщали, что к рукам и ногам ребенка пара привязывала палки, а к ладоням — камни. Когда же девочки заразились педикулезом, женщина просто побрила их наголо.

4 августа последовало последнее наказание. В тот день девочка играла в песочнице и случайно попала песком себе на одежду, на что отчим сделал ей замечание, однако девочка его не услышала. Разозлившись, мужчина напал на ребенка и сильно избил руками и ногами — от полученных травм падчерица скончалась на месте.

После ее смерти пара приказала другим детям не рассказывать о произошедшем. Они приказали придерживаться версии, согласно которой девятилетняя сестра подавилась яблоком, а следы побоев — это попытки сестер спасти ее.

Григорьева и его супругу — в зависимости от роли в каждом эпизоде — признали виновными в причинении физических и психических страданий, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью и в убийстве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Соучастница его преступлений, принимавшая активное участие в издевательствах над детьми, осуждена на семь лет колонии общего режима.

Ранее, в июле 2019 года, суд города Мыски Кемеровской области вынес приговор семейной паре, которая расправилась со своими приемными детьми — судебный процесс длился полтора года.

Следствие установило, что опекуны регулярно истязали троих детей, которых взяли на попечение из Мысковского дома-интерната для умственно отсталых. «Установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении», — уточняли в областном Следкоме.

Известно, что в июле 2015 года супруги избили 17-летнего пасынка — в результате полученных травм тот скончался. После этого, чтобы скрыть следы преступления, опекуны сожгли его тело.

«Там под железной дорогой будет тоннель, там, на поле, сжигал… Когда все потухло, подъехал, на полипропиленовый мешок, который постелил в УАЗе, все лопатой собрал», — рассказывал в ходе допросов обвиняемый, отмечая, что на сожжении настояла именно супруга.

В правоохранительные органы сразу же поступила информация о пропаже подростка. «Устанавливая обстоятельства исчезновения ребенка, следователей насторожило то, что опекуны особого беспокойства не проявляли, а намеренно сообщали ложную информацию о том, что за подростком присматривала их старшая 22-летняя дочь, однако она этот факт не подтвердила», — пояснили в ведомстве.

Позже, в сентябре 2016 года, семья переехала в Краснодарский край. При этом с ними находилась лишь девочка. В полиции пара заявила, что 16-летний подросток сбежал. Их ложь быстро раскрыли — спустя некоторое время тело школьника со следами насильственной смерти нашли в болоте недалеко от дома опекунов.

В итоге супругов признали виновными по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине дали 16 лет строгого режима, женщине — 15 лет общего. Третьего ребенка, который находился на попечении у осужденных, вернули в интернат.