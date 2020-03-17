«Ребенок взвыл от боли»: СК завел дело после шоу с сухим льдом

Четырехлетний мальчик из Москвы получил ожоги головы и лица первой и второй степени. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

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Инцидент произошел 14 марта в квартире на Дмитровском шоссе, где проходило празднования дня рождения четырехлетнего ребенка. Чтобы развлечь собравшихся гостей, мама именинника заказала аниматора – 25-летнюю Ксению, самозанятую выпускницу МГУ, пишет газета «Московский Комсомолец».

По словам девушки, в тот день она нанесла детям грим и успешно показала первый номер с мыльными пузырями. Во время следующего представления Ксения собиралась демонстрировать фокус с сухим льдом. Как пояснила аниматор, она должна была запустить химическую реакцию в чаше, в результате которой начал бы активно выделяться пар, эффектно окутывающий именинника.

По данным Telegram-канала «Подъем», девушка начала лить сухой лед на голову мальчика, после чего тот «взвыл от боли». По данным СК, она неправильно провела фокус, используя сухой лед и кипяток.

Сама же Ксения уверяет, что ребенок не издавал никаких звуков, а кричать от испуга за сына, которого окутала дымка, начала его мать. Согласно выпускнице МГУ, мама мальчика сразу же повела его в ванную комнату, где начала мыть горячей водой.

При этом девушка утверждает, что предупреждала родительницу, что в таком юном возрасте, как у ее сына, не рекомендуются подобные фокусы, а также просила узнать, нет ли у мальчика аллергии на сухой лед.

Аниматор заявила «МК», что после инцидента ей не давали уйти из квартиры, из-за чего аниматор вызвала полицию, чтобы написать на заказчиков заявление.

По данным следствия, девушка не признает свою вину, объясняя это тем, что работала по инструкции — использовала всего один грамм сухого льда и показывала представление на безопасном расстоянии от детей. Ксения также подчеркивает, что проводила фокус голыми руками и ожогов не получила.

«Мы раньше сотрудничали. Она проводила только анимационные программы, дискотеки без сложных шоу-программ», — рассказала бывшая работодательница аниматора порталу «Москва 24».

По словам женщины, она прекратила сотрудничество с Ксенией больше года назад, так как ее перестало устраивать качество ее работы.

«В моем агентстве мы проводим химические опыты, но никогда не было мысли сделать подобный опыт, как сделала она. Мы прекрасно знаем последствия и соблюдаем технику безопасности. Эта девушка, когда работала в агентстве, в экспериментах не участвовала, но видела, как проводят другие артисты», — сообщила собеседница телеканала.

После увольнения из агентства аниматор начала проводить частные праздники и рекламировать свои услуги на собственных страницах в соцсетях. Из ее объявлений видно, что девушка специализируется на шоу с мыльными пузырями и химическими экспериментами, а также устраивает представления с созданием азотного мороженого.

На одной из фотографий, опубликованных Ксенией, видно, как она выполняет свой «фирменный» фокус — выливает сухой лед на голову девочке. На другом фото показано, как дети окружили ведро, из которого клубится пар сухого льда.

«Мы с бандой юных химиков устроили настоящую дымовую завесу прямо во дворе подмосковного ресторана», — подписала фото аниматор.

В соцсетях также имеются отзывы о работе Ксении. «Ненадежный человек. Договаривались с ней заранее почти за месяц до мероприятия. В итоге за день до праздника Ксения не вышла на связь, сбрасывает трубку. Не советую», — гласит один из них.

«Всех детей вовлечь в игру не получилось. Из плюсов: все четко и вовремя. Но на мой взгляд, потраченных денег не стоит», — написала другая заказчица. Отметим, что, по данным «МК», семья заплатила аниматору 7 тысяч рублей за три часа выступлений в квартире на Дмитровском шоссе.

СК по Москве возбудили в отношении Ксении уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи продолжают устанавливать детали произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 4 марта, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новые правила по продаже сухого льда в России. Парламентарий посчитал необходимым размещать на упаковке химиката надпись об опасных последствиях его использования.

Такое предложение было внесено после трагического случая 29 февраля — на вечеринке в банном клубе, устроенной блогером Екатериной Диденко, погибли три человека.

Смерть двоих гостей наступила сразу после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. Третья жертва — муж Диденко Валентин, который и принес химикат на празднование, — скончалась в реанимации.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Главные фигуранты дела до сих пор не выявлены. Тем не менее адвокат Диденко Евгений Корчаго рассказал порталу kp.ru, что ответственность может понести и сама блогер.

«Ей будет сложно объяснить следователям, почему, имея специальное образование, она не остановила своего мужа. В таком случае она также может стать фигуранткой уголовного дела по статье, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет», — заявил Корчаго.