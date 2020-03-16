Только в виде исключения: Евросоюз закрывается на въезд

Евросоюз может ввести ограничения на въезд для граждан третьих стран сроком на 30 дней из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Глава ЕК предложила разрешить только въезд с неотложными целями. Также, по ее словам, на границах ЕС будут предоставлять зеленый коридор для ввоза необходимых на фоне эпидемии товаров.

Эстония также временно приостанавливает выдачу шенгенских виз, сообщается на сайте эстонского министерства иностранных дел. На основании распоряжения правительства, МИД Эстонии и визовые центры прекращают прием заявлений на шенгенские визы с 17 марта 2020 года.

В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 93 человек, сообщила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

«В РФ на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов», — указала чиновница.

Она отметила, что большинство случаев заражения — 86 — привозные. Остальные семь человек подхватили коронавирус при контакте с больными. В то же время в российских больницах находятся порядка 15 тыс. человек, за ними наблюдают медики. По словам Голиковой, эти люди абсолютно здоровы.

Госкомпания «Российские железные дороги» приняла решение о приостановке движения поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном. Временный запрет действует с 16 марта и до особых указаний. Армения и Россия также ограничили взаимные пассажирские перевозки.

Помимо этого, с 15 марта Россия приостанавила железнодорожное сообщение с Латвией. С 17 марта поезда перестанут ходить на Украину и в Молдавию. Кроме того, будут отменены поезда в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию и Чехию.

Тем не менее железнодорожное сообщение сохранится с Калининградом и другими городами России, которые проходят через территорию Литвы. Только теперь поезда не будут делать остановок на территории европейской страны.

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе потребовал от правительства принять решение о запрете на работу метрополитена во всех городах с 18 марта, а также запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее сообщение.

Также украинский лидер выразил уверенность в необходимости вести запрет на перевозку не более определенного числа людей в наземном городском транспорте — до 10 человек в маршрутках, до 20 человек в автобусах и трамваях.

Ранее стало известно, что российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, об этом заявил на оперативном совещании председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — подчеркнул он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на брифинге, что на сегодняшний день в России система оказания помощи пациентам с заболеваниями лёгких работает по четко отработанным критериям.

Он отметил, что данные первых двух месяцев нынешнего года и первой недели марта по показателям летальности от пневмоний на 30% лучше, чем за те же периоды предыдущих лет.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференции провела заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.

Участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан – приняли решение о пересмотре первоначальной тактики действий, направленных на недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.