«Не считал за людей»: убийце 19 инвалидов вынесли приговор

В Японии смертный приговор вынесли жителю города Сагамихара Сатоси Уэмацу, из-за которого погибли 19 инвалидов, а десятки пострадали. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Реклама

По данным окружного суда Йокогамы, в июле 2016 года мужчина на черной машине подъехал к интернату для людей с особенностями развития в городе Сагамихара, расположенном недалеко от Токио. На тот момент в учреждении находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет.

С сумкой, в которой хранились три ножа, он проник в учреждение, разбив молотком окно на первом этаже. Позже в автомобиле преступника правоохранительные органы также обнаружат скотч со следами крови и пластиковые стяжки – с их помощью мужчина обездвижил сотрудника пансионата, который пытался ему помешать.

Действия Сатоси были тщательно спланированы – следствие выяснило, что японец три года проработал в данном центре и уволился за несколько месяцев до нападения.

После расправы мужчина сам явился в полицию с повинной. При этом Сатоси заявил, что не раскаивается в совершенном преступлении. По его словам, он «спасал» тяжелобольных, желая избавить их от мучений.

Позже коллеги преступника рассказали телеканалу NHK, что он неоднократно заявлял, что желает смерти инвалидам, так как «не считает их за людей». Помимо этого, по их словам, мужчина направлял в местный парламент письма с просьбой ввести принудительную эвтаназию для умственно отсталых.

Адвокаты Сатоси настаивали на невиновности японца, так как на момент совершения преступления он был невменяем. По утверждению защиты, мужчине поставили диагноз «расстройство личности» из-за длительного приема наркотиков, вследствие чего он не должен привлекаться к уголовной ответственности.

Психическое расстройство Уэмацу демонстрировал и на первом судебном слушании – он стал публично оскорблять людей с ограниченными возможностями и буйствовать, пытаясь положить себе в рот посторонние предметы.

Тем не менее окружной суд Йокогамы отверг утверждения защиты и приговорил японца к высшей мере наказания – казни через повешение.

На последнем заседании Сатоси все-таки принес извинения родственникам и близким жертв. Однако не за то, что лишил их родных жизни, а за «внезапное расставание», которое им пришлось пережить.

По данным портала «Экономика Сегодня, резня в пансионате для инвалидов стала самым массовым преступлением в Японии с начала 20 века. По количеству жертв она обошла даже террористическую атаку в токийском метро, совершенную членами религиозной секты «Аум Синрике»

Тогда, 20 марта 1995 года, преступники на три станции метро пронесли в общей сложности 11 пакетов с зарином – веществом, обладающим нервно-паралитическим и отравляющим действием.

С этими пакетами они заходили в вагоны, а незадолго до прибытия поездов опускали их на пол, прокалывали заточенными наконечниками зонтов и выбегали на платформу. Таким образом было атаковано пять поездов, после чего участникам секты удалось скрыться.

В результате теракта пострадали 5,5 тысяч человек, 12 из них позднее скончались. Помимо этого, временную потерю зрения получили почти тысяча человек.

Организаторов нападения выдал один из их соучастников Икуо Хаяси – он привел полицию в здания, принадлежащие «Аум Синрике».

Выяснилось, что руководитель секты Секо Асахара был также виновен и в других убийствах, похищениях и вымогательствах. В общей сложности ему было предъявлено 17 обвинений.

По данным следствия, с помощью теракта Асахара хотел свергнуть правительство и стать новым императором Японии. Также таким образом он пытался «оттенить» другие преступления секты. Тем не менее сам лидер «Аум Синрике» не признавал свою вину и предпочел хранить молчание.

Тяжбы по уголовным делам секты растянулись на 16 лет – только 27 февраля 2004 года окружной суд Токио признал Секу Асахару виновным по 13 обвинениям и приговорил к смертной казни.

Остальным четырем участникам теракта также вынесли смертные приговоры. Только Икуо Хаяси, благодаря своей помощи следствию, был осужден не на казнь, а на пожизненное заключение.

Приговоры привели в действие лишь спустя 14 лет – 6 июля 2018 года Секо Асахара и остальные организаторы теракты были казнены.